Автолюбителям Владивостока придется приготовиться к эвакуации авто в присутствии хозяина

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля, ZRPRESS. Депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) 16 июля приняли сразу в трех чтениях закон о принудительной эвакуации автомобилей. Правда, стоимость процедуры пока не определена.

Конкретные цены определит администрация Приморского края. Депутаты после горячих споров большинством голосов лишь постановили, что плата за хранение на штрафстоянке не должна превышать двукратный размер средней стоимости содержания автомобиля на обычных стоянках.

Для принятия закона об эвакуации на штрафстоянки депутаты собрались на внеочередную сессию.

- Закон должен действовать с 1 июля. Мы и так опаздываем. И губернатор уже дважды обращался ко мне с просьбой поторопиться с принятием этого закона, - объяснил коллегам срочность вопроса председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ.

Комитет по экономической политике и собственности назвал закон о принудительной эвакуации: «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае».

Порядок остался прежним. Сотрудник ГИБДД, обнаружив неправильно припаркованный автомобиль, составляет протокол, вызывает автопогрузчик. Машину грузят и увозят на штрафстоянку. Ближайшую, уточнили авторы закона. Автовладелец, обнаружив пропажу, обращается в ГИБДД, где ему выписывают штраф. После оплаты штрафа и услуг штрафстоянки автомобилист сможет забрать свою машину.

- Мы учли интересы автовладельцев и записали, что транспортные средства должны возвращаться круглосуточно, - обратил внимание коллег докладчик заместитель председателя Комитета по экономической политике и собственности Дмитрий НОВИКОВ.

Впрочем, у депутатов накопилось много вопросов и предложений.

- В закон нужно внести поправку, что перед эвакуацией необходимо фотографировать автомобиль с четырех сторон, - предложил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

Однако ему горячо возразила представитель прокуратуры в ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА:

- Краевой закон не может регламентировать деятельность сотрудников ГИБДД. Принимая такую норму, депутаты превысят свои полномочия.

- Я вносил поправку, что задержать транспортное средство можно только лишь в том случае, если нельзя устранить нарушение сразу на месте. То есть если владелец прибыл сразу, еще до того, как увезли автомобиль, то ему должны отдать машину. Но эта поправка почему-то выпала из закона, - удивился депутат Артем САМСОНОВ.

Старший помощник прокурора Приморского края Ирина Володина вновь сослалась на то, что такая норма будет вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, работа которых регламентируется федеральными законами и ведомственными инструкциями.

- А практику применения закона вы изучали? - обратился к разработчикам депутат Петр САВЧУК. - А то закон-то есть, а автомобилисты как парковались где попало, так и паркуются. И ГИБДД порядок не наводит.

- Вы совершенно правы, - признал Дмитрий Новиков и добавил: - В данном случае мы принимаем кнут, а нужен еще и пряник. Например, нужно побуждать муниципальные власти, особенно Владивостока, строить парковки.

Тему парковок подхватил депутат Владимир ГРИШУКОВ:

- Я много раз говорил об этом с ПУШКАРЕВЫМ (главой администрации Владивостока. - Прим. «ЗР»). Он отвечает - земли нет. Но есть проект, по которому можно строить парковки даже на откосах!

- Думаю, замечание Гришукова совершенно справедливо. Тем более что 10 земельных участков выделяли Владивостоку для строительства парковок, - поддержал коллегу спикер ЗС ПК Виктор Горчаков.

Но самые горячие споры вызвал вопрос оплаты хранения на штрафстоянке. Разработчики закона сошлись на том, что стоимость не должна превышать двукратный размер средней стоимости содержания автомобиля на обычных стоянках. Однако некоторые депутаты сочли такую плату слишком низкой.

- Во всем мире меры очень жесткие против неправильной парковки. А такие цены (как по новому закону - прим. «ЗР) не стимулируют строительство парковок и развитие штрафстоянок, - заявил вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.

Ему возразил депутат Артем Самсонов:

- Двукратная от обычной стоимость достаточно выгодна владельцам стоянок. Я разговаривал с ними. Если они хранят машины за 100-150 рублей, то 200-300 рублей их тем более устроят. Для соответствия требованиям к штрафстоянкам много затрат не понадобится. Надо всего лишь обнести территорию забором и поставить пару камер видеонаблюдения. По времени на это достаточно трех дней. Зато такой размер снижает опасность коррупции. У сотрудника ГИБДД не будет стимула везти автомобиль на определенную стоянку, а не на ближайшую, поскольку никто не будет ему взятку давать за доход в 200-300 рублей. А для автомобилиста расход все равно будет существенным, так как у нас большая ставка на перевозку автомобиля.

Договориться депутаты не сумели и вопрос поставили на голосование. Большинство, 23 против 7, проголосовали за предложение разработчиков закона, то есть, чтобы ограничить плату за хранение на штрафстоянке двукратной суммой от обычной стоимости. Конкретную цифру назовет исполнительная власть. Но, исходя из сложившихся во Владивостоке цен, можно ожидать, что стоимость хранения автомобиля на штрафстоянке не должна превышать 300 рублей в сутки.

- Должен признать, чем больше читаешь закон, тем больше вопросов возникает. У нас на заседании комитета мы сталкивались с такими вопросами, на которые так и не смогли найти ответы. Думаю, нам еще не раз придется к нему возвращаться, - признал докладчик Дмитрий Новиков. - Я предлагаю уже через месяц после вступления закона в силу обсудить практику его реализации на заседании нашего комитета, и если понадобится, то внести в него поправки.

Стоит заметить, что на территории Владивостока, по данным органов власти, действуют 300 автостоянок. Однако на сегодняшний день лишь одна из них, муниципальная на территории ВПОПАТ-1, имеет лицензию на прием задержанных автомобилей. Впрочем, все остальные тоже имеют право расширить свой спектр услуг за счет приема задержанных автомобилей. Для этого им необходимо иметь ограждение и видеокамеры, а также нужно заключить договор с администрацией муниципального образования и ГИБДД.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».