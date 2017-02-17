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Таможня Владивостока начала выдавать ПТС владельцам подержанных иномарок

17 Февраля 2017, 14:48 | Владивосток

Уже в эти минуты владельцы задержанных на таможне автомобилей начали получать первые паспорта транспортных средств

В ближайшие три дня таможенное Управление Владивостока перейдет на 12-часовой режим работы. Прием граждан будет осуществляться с 8.00 до 20.00. Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Прием ведется по адресам: Стрельникова, 14 и Березовая, 25а во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ранее обратился к Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – заместителю Председателя Правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода», – заявил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья отметил, решение об установке ЭРЫ-ГЛОНАСС было принято для того, чтобы спасти человеческие жизни при тяжелых авариях, но нововведение необходимо доработать.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: авто  пошлина  глонасс  таможня 



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