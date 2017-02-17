Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Таможня Владивостока начала выдавать ПТС владельцам подержанных иномарок
Уже в эти минуты владельцы задержанных на таможне автомобилей начали получать первые паспорта транспортных средств
В ближайшие три дня таможенное Управление Владивостока перейдет на 12-часовой режим работы. Прием граждан будет осуществляться с 8.00 до 20.00. Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Прием ведется по адресам: Стрельникова, 14 и Березовая, 25а во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ранее обратился к Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – заместителю Председателя Правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода», – заявил Владимир Миклушевский.
Губернатор Приморья отметил, решение об установке ЭРЫ-ГЛОНАСС было принято для того, чтобы спасти человеческие жизни при тяжелых авариях, но нововведение необходимо доработать.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья.
Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Новости тематики
- Таможня Владивостока начала выдавать ПТС владельцам подержанных иномарок
- На "Зеленом Углу" готовят масштабную акцию протеста
- В Приморье пытались провезти "радиоактивный автомобиль" из Японии
- Во Владивостоке сделали новогоднюю открытку из 150 автомобилей (фото)
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться
- В воскресенье автомобилистам в центр Владивостока лучше не соваться
- Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" появятся еще в трех местах во Владивостоке
- Владивостокцам предлагают высказать свои мнения о введении платы за парковку автомобилей
- Гонщика, устроившего беспредел на улицах Владивостока, наказали его же товарищи
- С 1 июля во Владивостоке будет работать новый автобусный маршрут
Новости раздела
- Таможня Владивостока начала выдавать ПТС владельцам подержанных иномарок
- На "Зеленом Углу" готовят масштабную акцию протеста
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- В Приморье пытались провезти "радиоактивный автомобиль" из Японии
- Во Владивостоке сделали новогоднюю открытку из 150 автомобилей (фото)
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться
- В воскресенье автомобилистам в центр Владивостока лучше не соваться
- Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
- Пилоты РДС-Восток провели во Владивостоке самый непредсказуемый этап серии
- Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" появятся еще в трех местах во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пушкарёв жестко прошелся по рублю
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Курс рубля внезапно устремился вниз
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул
- Владивосток сравнили со старой дачей
- В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи
- "Единой России" не хватило легитимности
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества