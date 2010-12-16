17 декабря ж/д переезд на станции Амурский залив будет закрыт до 13.00

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» информирует водителей автотранспортных средств Приморья о полном закрытии охраняемого железнодорожного переезда по станции Амурский залив (9248 км Транссиба, пикет 9) в связи с ремонтом в пятницу, 17 декабря, с 9 до 13 часов местного времени.