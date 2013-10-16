В России может резко увеличиться число машин с приморскими номерами

Владивосток - родина японских автомобилей. Когда-то эта фраза была слоганом популярного автомобильного сайта Drom.ru. Потом, в связи с подувшими из федерального центра леворульными ветрами, слоган утратил свою актуальность. И вот теперь у приморской столицы есть все шансы снова тряхнуть стариной. С сегодняшнего дня в РФ вступает в силу новый административный регламент по регистрации автотранспортных средств в органах ГИБДД. Среди многочисленных новаций документа - отмена процедуры «снятие с учета», упразднение транзитных номеров и постановка на учет в любом городе страны независимо от места прописки автовладельца.

Как утверждают в Министерстве внутренних дел, внедрение новых правил позволит упростить процедуру регистрации автомобиля, сделать ее дешевле и быстрее. При этом основные положения действующей системы регистрации транспорта остались неизменными, однако количество производимых действий и требуемых документов сократилось.

В МВД заявляют о сокращении времени регистрации с трех часов до одного. В этот час входит 20 минут на проверку сведений об автомобиле и его владельце, 20 минут на осмотр автомобиля на смотровой площадке и 10 минут на принятие решения о регистрации или об отказе в регистрационных действиях. Еще 10 минут - на выдачу документов и регистрационных знаков. Отдельной строкой в регламенте прописано время в ожидании очереди на прием заявления. Оно не должно превышать 15 минут.

«В рамках подготовки к работе по новому регламенту мы открыли пять дополнительных окон на третьем этаже здания МРЭО на «Заре», - сообщил «ЗР» начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы отдела ТН и РЭР, майор полиции Олег АВРАМЕНКО. «Сейчас на первом этаже работает 14 окон, и дополнительные окна должны помочь нам справиться с возможным наплывом посетителей, связанным с вступлением нового регламента».

Код доступа

Здесь стоит отметить, что одним из нововведений в порядке регистрации автотранспорта становится упразднение транзитных номеров, которые теперь будут выдаваться только машинам, покидающим пределы РФ. Этот шаг на первый взгляд выглядит весьма необычно, ведь совсем недавно правительство в очередной раз увеличило штрафы за езду с просроченными транзитными номерами. Однако некоторая финансовая логика в нем присутствует, но о ней упомянем позже. Пока же остановимся на том, почему приморские гаишники ждут увеличения объемов регистрационного документооборота во Владивостоке.

Дело в том, что, согласно новому регламенту, автомобили больше не будут сниматься с учета, а переход права собственности станет оформляться договором купли-продажи. Подобное положение действовало и ранее, однако у продавца была возможность снять машину с учета, получить транзитные номера, после чего продать автомобиль и забыть о нем. Теперь автомобили должны продаваться на номерах. Это означает, что привезенная из Японии машина должна быть в течение 10 дней зарегистрирована в органах ГИБДД, а если автомобиль в течение этого срока не был оформлен, его владелец рискует быть оштрафованным по статье 12.1.1 Административного кодекса РФ.

Как известно, очень немногим автопродавцам с рынка «Зеленый угол» удается реализовать свой товар в течение 10 дней после привоза. Также очень немногим компаниям-перевозчикам удается за 10 дней доставить купленный во Владивостоке автомобиль из Приморья куда-нибудь в Сибирь, к месту постоянной эксплуатации. В 10 дней не всегда можно уложиться даже при перегоне машины с востока на запад своим ходом. Следовательно, спрос на государственную услугу по постановке на учет автотранспорта, как справедливо рассудили в УВД Приморского края, должен вырасти. К обычному количеству автовладельцев, совершающих учетные операции со своими транспортными средствами, могут присоединиться и те, кто раньше выезжал из Владивостока на транзитных номерах. Поскольку транзиты отменяются, теперь им нужно регистрировать автомобиль в Приморье.

Таким образом, вполне вероятно, что через год по дорогам восточной части Российской Федерации будет бегать в два раза больше автомобилей с приморскими номерными знаками, а код региона, в связи с нехваткой буквенно-цифровых комбинаций, претерпит очередное изменение. Как известно, раньше Приморье имело цифры 25, потом 125, а сейчас обсуждается введение кода 725.

Третья смена

В целом ситуация с автомобильными регистрационными знаками в свете нового административного регламента выглядит достаточно запутанной и неординарной. Так, например, при продаже автомобиля с пробегом по РФ автовладелец может продать машину на номерах, а может и оставить их себе. Во втором варианте, ему придется еще до заключения сделки обратиться в ГИБДД с заявлением о сохранении номеров. В этом случае автомобилю будет присвоен новый номер и автовладельцу выдадут новые знаки. Именно с ними он и будет продавать машину.

Новый собственник, купивший машину на номерах, также может сменить их. Для этого ему тоже потребуется написать соответствующее заявление. И в этом случае автомобилю также будут присвоены новые номера. При этом не стоит забывать, что все операции по замене номерных знаков являются платными, а сами регистрационные знаки также стоят денег, поэтому все подобные манипуляции будут обходиться дороже, чем стандартная перерегистрация, стоимость которой установлена в 500 рублей.

Кстати, увеличился и срок хранения номеров. Теперь ГИБДД будет хранить их полгода вместо одного месяца. Сделано это потому, что зачастую автомобилисты, сдававшие машину в автосалон на реализацию по программе trade-in, не успевали за месяц приобрести новую машину. В результате их оставленные номера уходили на чужие авто. Полгода - вполне нормальный срок, чтобы приобрести новое средство передвижения.

«Сейчас на авторынке «Зеленый угол» машины продаются без номеров, - сообщил «ЗР» продавец Константин ФАДЕЕВ. Наконец-таки решился вопрос с транспортировкой машин от порта до рынка, и отпала необходимость в процедуре постановки со снятием с учета. Поэтому мы уже почти полгода работаем без «транзитов», а постановка машины на номера - это уже личная забота покупателя, где и как он будет это делать».

Жизнь рассудит

Продать машину вместе с номером можно было и раньше. Но одна из основных причин, по которыми многие автовладельцы этой услуги избегали, состоит в том, что новый собственник мог не слишком спешить с переоформлением машины на себя. В результате транспортный налог, а также все штрафы, выписанные автоматическими системами фотовидеофиксации, ложились на старого хозяина. В новом административном регламенте предусмотрено такое действие, как прекращение регистрации. Через десять дней после подписания договора старый собственник может обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию. Если в регистрационные данные еще не внесены изменения, такое заявление будет принято. При этом документы и регистрационные знаки будут объявлены в розыск.

На вопрос, как продавец может защитить себя от недобросовестного покупателя, который за те 10 дней, пока автомобиль не оформлен на нового хозяина, способен натворить немало дел, включая ДТП со смертельным исходом, начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы отдела ТН и РЭР ГИБДД Приморья посоветовал обязательно заключать письменный договор купли-продажи со всеми реальными данными сделки. Один экземпляр такого договора должен быть у продавца, а другой - у покупателя. «В случае чего свои права можно отстоять в суде», - отметил Олег Авраменко.

Перспектива быть втянутым в разного рода судебные тяжбы не слишком радует тех автовладельцев, кто ранее просто снимал машину с учета для продажи. Теперь им, по всей видимости, придется ездить вместе с покупателем в ГИБДД, для того чтобы лично удостовериться в переоформлении машины на нового собственника и не ждать установленные законом 10 дней для подачи заявления о прекращении регистрации. Кстати, прекращенную регистрацию позднее можно возобновить. Для этого снова потребуется писать соответствующее заявление. Но если снять автомобиль с учета с формулировкой «по утилизации», то восстановление регистрации станет невозможным.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.