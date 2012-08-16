Инвалиды взывают к обществу и начальнику ГИБДД Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа, ZRPRESS. Приморцы с ограниченными возможностями написали обращение к начальнику ГИБДД УМВД России по Приморскому краю подполковнику полиции Олегу Зубакину, в котором просят о помощи в борьбе с бессовестными людьми.

"От имени Дальневосточной Межрегиональной Общественной организации инвалидов «Ковчег», в лице ее Президента Моисеенко Артема Сергеевича, просим Вас принять меры по защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья и передвижения.

Речь идет о специальных парковочных местах для автолюбителей-инвалидов, обозначенные специальными знаками. Мы провели инспекцию парковок как г. Владивостока, так и по нескольким городам Приморского края, и обнаружили, что все специализированные парковочные места для маломобильных граждан в течение дня занимают люди, не имеющие права занимать данные места. Люди не обращают внимания на знаки и паркуются на всех местах, предназначенных для маломобильных граждан, чем выражают свою безответственность к данной категории населения.

В связи с частым обращением инвалидов г. Владивостока и Приморского края и результатами проверки парковок города и края ДВМООИ «Ковчег», обращаемся к Вам с просьбой защитить наши права в данном вопросе: привлечь СМИ к освещению данной проблемы, провести показательные задержания, привлечь к ответственности, провести пропаганду путем привлечения различных СМИ и создания, соответствующих телевизионных роликов.

Зная Вашу отзывчивость, мы надеемся на понимание и помощь с Вашей стороны!

С уважением, А. С. Моисеенко президент ДВМООИ «Ковчег», координатор проекта «Единая страна» в Приморском крае".

"Совместно с администрацией г. Владивостока, Дальневосточная Межрегиональная Общественная организация инвалидов «Ковчег» разрабатывает программу по улучшению инфраструктуры города для маломобильных граждан. Планируется создать специализированные прогулочные зоны, оборудовать пандусами общественные места, социальные, спортивные и культурные учреждения, а так же жилые дома, в которых живут инвалиды, для комфортного передвижения. Оборудовать туалетные комнаты во всех общественных учреждениях города Владивостока.

На данный момент у организации «Ковчег» уже есть достойный проект, который называется «Мой доступный город», который как раз направлен на решение проблем инвалидов в городской среде. В эту программу также входит оборудование парковочных мест для автомобилистов-инвалидов. Мы рады, что с 2013 года Администрация города подключится к нам и начнет воплощать задуманное и так необходимое в реальность.

Конечно, оборудовать пандусами все объекты города не удастся, так как многие являются частной собственностью, поэтому программа на них не распространяется. Поэтому мы обращаемся к собственникам торговых, развлекательных, спортивных и других объектов с просьбой присоединиться к этой программе и сделать свое учреждение действительно доступным. Ведь в нашу группу входят не только инвалиды-колясочники, но и мамы с колясками, пенсионеры и ветераны.

Ваша отзывчивость в данном вопросе очень важна и нужна, так как решение таких проблем ведет к улучшению в целом состояния всех людей, и особенно попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

По многочисленным обращениям мам, родственников, у которых в семье дети-инвалиды, «Ковчег» разрабатывает проект «Доступная детская площадка» для маломобильных детей, и приглашает всех желающих принять участие в этом проекте.

«Чтобы люди с ограниченными возможностями жили обычной жизнью, мало повышать пенсии и ликвидировать всевозможные преграды, нужно менять отношение общества к инвалидам» - Президент России В. В. Путин.

«Там, где удобно маломобильному человеку, там удобно всем» - президент ДВМООИ «Ковчег» А.С. Моисеенко.

«Мы существуем, на то что получаем, а живем, на то что отдаем!» - народная мудрость".

«Золотой Рог».