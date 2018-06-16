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Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам

16 Июня 2018, 10:25 | Владивосток

На недавнем форуме в Питере за аналогичную работу их коллегам платили в десятки раз больше

Одно из кадровых агентств Владивостока на своем сайте разместило информацию о наборе водителей для работы на IV Восточном экономическом форуме, который состоится 11-13 сентября 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно сообщению на сайт в обязанности водителей входит: сопровождение участников Восточного Экономического Форума, поддержание вверенного автомобиля в чистоте и технической исправности.

Требования: водительский стаж от 5 лет, опыт работы водителем не менее 1 года. Знание улиц и маршрутов г. Владивостока. Знание и соблюдение ПДД. Презентабельный внешний вид, ответственность, дисциплинированность. Знание иностранного языка является преимуществом!

Условия: работа на аккредитованных автомобилях Форума, готовность пройти необходимую аттестацию и бесплатное обучение стандартам работы. Занятость в проекте – 3-15 дней. Часовая ставка оплаты 150 руб./час, режим работы: в среднем 10 часов в день.

Если сравнить эти цифры с расценками на услуги водителей на Питерском международном экономическом форуме, то выясняется, что за примерно аналогичную работу водители-питерцы (или их коллеги из ближайших к Санкт-Петербургу городов) получали в час заметно больше – от 2,3 до 4,4 тысяч рублей в час в зависимости от класса автомобиля. На обоих форумах есть и эксклюзивные автоуслуги, цена на которые в разы больше вышеприведенных цифр, но это уже отдельная история.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: восточный экономический форум  аренда  кадровое агентство  автомобиль  водитель  вакансия 



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Комментарии

  • Псевдоним10:53, 16.06.2018#

    В прошлом 2017 году водителям платили по 200 рублей за час с учётом налоговых вычетов.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:02, 16.06.2018#

    По ходу дела москвичи считают нас лошарами. . .

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