Схема движения в районе Седанки изменится

В связи с реконструкцией участка автомагистрали общегородского значения от станции Санаторная до мостового перехода через бухту Золотой Рог в ближайшие дни движение через реку Пионерская в районе Седанки изменится и будет осуществляться по уже реконструированной части моста.

Напомним, что после реконструкции автомагистрали Владивосток получит обновлённую дорожную инфраструктуру. Длина реконструируемого участка составляет 13 километров, ширина проезжей части - 26 метров.