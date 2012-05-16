Призрачные перспективы владивостокского электротранспорта

В канун столетнего юбилея владивостокский трамвай - впервые за свою вековую историю! - зимовал без крыши над головой. «Бомжем» стал и его собрат - троллейбус. Трамвайные пути и троллейбусная контактная сеть, демонтированные в ходе строительства объектов саммита АТЭС, отрезали электротранспорт от их родных депо. Трамвай, к сожалению, навсегда. Своим ходом он туда уже не вернется.

Маршрут усекли…

К своему печальному концу одна из старейших трамвайных систем России начала катиться с 2007 года, когда было демонтировано разворотное кольцо на «Луговой», следствием чего стало закрытие маршрута «Баляева – Вокзал».

В апреле 2009 года на совещании работников предприятия «Электрический транспорт» были озвучены планы администрации города по закрытию трамвая и замене его троллейбусом. А с лета 2009-го началась массовая его ликвидация. Были демонтированы трамвайные пути на Алеутской, Светланской, Океанском проспекте, Третьей Рабочей. В итоге трамвайная сеть с 18,4 км сократилась до 5,2 км.

А с 4 июня 2011 года в связи со строительством канализационного коллектора по ул. Борисенко (эта инфраструктура необходима для работы очистных сооружений города) был закрыт последний из оставшихся трамвайных маршрутов. Правда, с 22 июня движение трамвая было возобновлено, но по укороченному вдвое маршруту. Для этого в районе остановки «Стадион» было сооружено временное разворотное трамвайное кольцо и тупик для отстоя вагонов.

Согласно условиям соглашения, заключенного между администрацией города и генподрядчиком строительства - КГУП «Приморский водоканал», после окончания работ по прокладке канализационного коллектора трамвайные пути должны быть восстановлены в полном объеме и движение по маршруту «Сахалинская – Баляева» - возобновиться в прежнем режиме.

В своем письме от 17 мая 2011 года на имя главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Петр ЖУРАВЛЕВ обозначил сроки выполнения этих работ – до 20 октября 2011 года. Однако к указанному времени работы завершены не были, а трамвайные пути не восстановлены и по сей день.

- Мы не уложились в график по ряду причин, начиная с того, что затянулось оформление ордера на производство работ и не по нашей вине, - заявил «ЗР» зам. генерального директора КГУП «Приморский водоканал» Андрей ДЬЯКОВ. – Возникли сложности, вызванные многочисленными незаконными сетями и врезками, проведенными ранее под ул. Борисенко, некачественно выполненной ливневкой и т.д. Это вызвало необходимость проведения дополнительных работ.

…и уже не восстановят

На сегодня все работы по прокладке канализационной системы завершены, но движение трамвая так и не восстановлено. Почему?

По словам Андрея Дьякова, по первоначальному проекту два напорных коллектора диаметром 1200 мм с расстоянием между ними 800 мм должны были проходить прямо под проезжей частью ул. Борисенко, что требовало вскрытия дорожного полотна во всю его ширину. Но ГИБДД заявило категоричное «нет», так как вскрытие проезжей части привело бы к полному коллапсу движения.

- Мы предложили несколько вариантов, включая возможность сделать какие-то объездные пути между домами. И даже согласовали этот вариант с заказчиком, несмотря на удорожание работ. Но в итоге выяснилось, что это не снимает проблемы. Поэтому было созвано совещание, на котором присутствовало руководство города, края, ГИБДД, и было принято решение прокладывать коллектор под трамвайными путями, - сообщил нам Андрей Дьяков.

И проложили. Но согласно строительным нормам, расстояние от трамвайных путей до ближайшей канализационной трубы должно составлять не менее 2,8 метра. Суть в том, что контактный трамвайный рельс индуцирует наведенные токи, которые при воздействии на стальные трубы вызывают их коррозию. То есть получается, что трамвайные пути должны пройти прямо над трубами. Неужели при принятии решения об этом никто не подумал?

По словам представителя генподрядчика, во время совещания, на котором было принято решение, где именно копать, проектировщики об этом заявляли. Но никаких возражений это не вызвало, хотя любому здравомыслящему человеку на тот момент было ясно, что трамваи по Борисенко больше ходить не будут.

- Согласно условиям контракта, после завершения работ мы должны восстановить территорию в ее первоначальном виде. И мы предлагали несколько вариантов благоустройства. Но так как трамвайные пути восстанавливаться не будут, мы и наш заказчик ждем решения городской администрации, в каком виде мы должны благоустроить эту дорогу. Как только такое решение будет принято, мы приступим к благоустройству, - подытожил Андрей Дьяков.

- Нас просто поставили перед фактом. К сожалению, все решения – это касается не только движения трамвая, но и троллейбуса – принимались без учета нашего мнения, - прокомментировал сложившуюся ситуацию начальник управления транспорта администрации Владивостока Алексей СЛЕДНЕВ.

С этим нельзя не согласиться. Ведь строители объектов саммита АТЭС порой ведут себя бесцеремонно, не считаясь ни с горожанами, ни с городскими властями.

Но вернемся к нашим трамваям. Отрезанные от вагонного депо, они были вынуждены зимовать под открытым небом. Вагончики, хотя и старенькие, пока держатся молодцом, чего не скажешь о людях, которые из-за ухудшившихся условий труда – ни теплого туалета, ни горячего чая - начали увольняться. Правда, два пассажирских вагона и два спецвагона, предназначенных для расчистки трамвайных путей от снега, все же пришлось везти в депо на ремонт, на чужом спецтранспорте. Но вряд ли они переживут еще одну зимовку без крыши над головой. Так что можно сказать: трамваи свое откатали.

Вне контакта

Не балует судьба и владивостокский троллейбус, хотя с ним ситуация представляется менее плачевной.

Своего расцвета он достиг к концу 90-х годов, когда во Владивостоке было 11 троллейбусных маршрутов общей протяженностью более 45 км. Однако впоследствии из-за низкого финансирования и, как следствие, сильного износа и нехватки подвижного состава, а также жесткой конкуренции со стороны автобусов, количество маршрутов постепенно начало сокращаться.

Однако в 2006 году по решению тогдашнего главы города Владимира НИКОЛАЕВА было закуплено 15 новых троллейбусов. К этому времени в краевом центре на линии выходило всего 16 троллейбусов, да и то, большинство из них на тот момент уже давно выработали свой срок. Сегодня «николаевские» троллейбусы составляют основу троллейбусного парка Владивостока.

Летом 2008 года Игорь Пушкарев, тогда новый глава города, на рабочем совещании с руководством ОАО «Электрический транспорт», обсуждая перспективы обновления парка троллейбусов, сообщил о своих намерениях приобрести 10 современных троллейбусов. Однако спустя пару месяцев заявил, что троллейбусы стоят дорого, поэтому лучше приобретать автобусы.

В июле 2008 года в связи со строительством тоннеля в районе фуникулера закрылся маршрут «Фуникулер - завод Варяг», а контактная сеть на фуникулере была демонтирована. Маршрут обещали восстановить к лету 2009 года, но не восстановили.

Осенью 2008-го в связи с реконструкцией федеральной трассы в рамках подготовки к саммиту АТЭС было убрано разворотное кольцо на федеральной трассе, а спустя год полностью демонтирована контактная сеть. Однако в марте 2009 года мэр вновь озвучил планы администрации: закупить троллейбусы и развивать электротранспорта, заменив трамвай троллейбусом. Потому как они мобильны и стоят вдвое дешевле. Обсуждались перспективы поставки троллейбусов Минского автомобильного завода. Но дальше переговоров дело не сдвинулось.

По результатам исследования пассажиропотоков, которое проводилось весной 2009 года, специалисты пришли к выводу, что схема движения троллейбусов – единственная отлаженная в городе. Мэрии были даны рекомендации: обновить троллейбусный парк, восстановить движение троллейбусов в центр города – от Семеновской до «тысячекоечной» больницы и ф-ки «Заря».

Вместо этого в апреле 2010 года на совещании водительского состава была озвучена угроза закрытия предприятия электротранспорта как нерентабельного. Но в августе этого же года экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН заявил, что троллейбусный маршрут в пригороде будет продлен до Спутника. А мэр Пушкарев, посетив троллейбусное депо, пообещал закупить предприятию 25 новых троллейбусов.

18 мая 2011 года на официальном сайте госзакупок администрацией края был объявлен открытый аукцион на строительство троллейбусного кольца в районе Спутника. Но 30 июня этот аукцион был отменен. Говорят, по причине перерасхода финансовых средств.

В сентябре 2011 года при реконструкции ул.Алеутской была демонтирована контактная сеть троллейбуса на пл. Семеновской, и сегодня она заканчивается на Покровском парке. А на месте разворотного кольца теперь обосновалась автопарковка.

Не идет ли все к тому, что «рогатый» разделит судьбу трамвая?

- Нет, - заявил «ЗР» Алексей Следнев. - В этом году нами будут закуплены два современных троллейбуса. Средства на эти цели в бюджете заложены. Сейчас вопрос находится в стадии согласования, но вскоре будет объявлен конкурс на поставку троллейбусов. Кроме того, прорабатываем финансовую возможность покупки еще 25 троллейбусов. Но это в перспективе. В ближайшее время планируем восстановить контактную сеть от завода «Варяг» до Иртышской, а также возобновить движение троллейбуса до фуникулера. И у нас есть программа, предусматривающая восстановление троллейбусного маршрута до Покровского парка. Что же касается восстановления движения троллейбусов в пригороде Владивостока, то это не в компетенции городских властей.

Прошло более месяца, как «ЗР» отправил запрос в пресс-службу генерального заказчика реконструкции федеральной трассы – ФГУ «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» (ФГУ ДСД «Владивосток») о том, когда будет восстановлено движение троллейбуса до Океанской. Но ответа мы так и не получили.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».