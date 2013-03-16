Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье стартовали продажи нового RAV4
Тойота Центр Владивосток 16 марта официально презентовал самую ожидаемую модель 2013 года - новый компактный кроссовер RAV4. Это уже четвертое поколение популярной модели, которая ведет свою историю с далекого 1994 года. В день презентации все желающие смогли познакомиться с новинкой и ее особенностями, пройти тест-драйв нового авто и почувствовать его возможности.
Мировая премьера нового RAV4 2013 модельного года состоялась в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе. Автомобиль получил совершенно новую внешность и интерьер. Облик по сравнению с предшественником, стал более граненым и динамичным. По своим габаритам кроссовер получился длинее и шире, но при этом немного ниже модели третьего поколения. Габаритная длина новинки составляет 4 569 мм (+124 мм), ширина - 1 844 мм (+29 мм), высота - 1 661 мм (-24 мм), величина колесной базы выросла с прежних 2 560 до 2 659 мм. Объем багажника пятидверки вырос до 547 литров.
По данным Toyota, в конструкции RAV4 2013 используется несколько сортов высокопрочных сталей, что позволило облегчить автомобиль, а его кузов стал жестче. Дверь багажника отныне открывается вверх, а не вбок, а запасное колесо "переехало" под днище. В салоне полностью изменилась передняя панель, верхняя часть которой стала практически плоской. Среди других изменений можно отметить новое рулевое колесо, переоформленную панель приборов, иные вентиляционные сопла и другую центральную консоль. В компании называют новую переднюю панель в RAV4 ассиметричной, ориентированной на водителя. Помимо базового 2-литрового двигателя, появился новый 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 176 л.с. (233 Нм).
Вне зависимости от выбранного типа привода, кроссовер получил спортивный режим, который обостряет рулевое управление и отклики машины на нажатие педали акселератора.
Из электронных систем безопасности, идущих в базовой комплектации, на Тойота RAV4 установлены: ABS, EBD, усилитель экстренного торможения (BAS), система помощи при старте на подъеме (HAC), антипробуксовочная система (TRC), система курсовой устойчивости VSC+, система помощи при спуске по склону (DAC) и система динамического управления (IDDS), доступная в версиях с полным приводом. Стандартный комплект безопасности водителя и пассажиров включает в себя две фронтальные и две боковые подушки безопасности, коленную подушку водителя и две боковые шторки безопасности.
Базовая комплектация "Стандарт" с МКПП и передним приводом обойдется покупателю по цене 998 тыс. рублей, а полноприводная версия с вариатором будет стоить уже 1,135 млн рублей. Верхний ценовой порог для новой Toyota RAV 4 обозначен комплектацией "Престиж Плюс" с бензиновым флагманом под капотом, полным приводом и АКПП – 1,543 млн рублей,
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- Южнокорейский автопроизводитель приостановил ввоз машин в Россию
- Во Владивостоке начали собирать обновленные Mazda CX-5 и Mazda 6
- Популярному авторынку "Зеленый угол" жить осталось до весны
- Дальневосточники отказываются от бэушных иномарок из Японии
- В программе автоутилизации обнаружена "черная дыра"
- Во Владивостоке продавцы подержанных иномарок из Японии приехали на "Зеленый угол" на "разборки"
- Во Владивостоке собран десятитысячный Toyota Land Cruiser Prado
- Во Владивостоке на заводе "Соллерс" в 2013 году выпустили более 68 тысяч автомобилей
- Правительство подкинуло приморским автовладельцам очередную нерешаемую проблему
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
Епппаа, эта пять! м, "клиренс равняется 17, 6 мм. " У меня Марк на тейнах и то выше;)) бгггг, 1, 7 см, спичечный коробок не пролезет!