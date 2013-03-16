В Приморье стартовали продажи нового RAV4

Тойота Центр Владивосток 16 марта официально презентовал самую ожидаемую модель 2013 года - новый компактный кроссовер RAV4. Это уже четвертое поколение популярной модели, которая ведет свою историю с далекого 1994 года. В день презентации все желающие смогли познакомиться с новинкой и ее особенностями, пройти тест-драйв нового авто и почувствовать его возможности.

Мировая премьера нового RAV4 2013 модельного года состоялась в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе. Автомобиль получил совершенно новую внешность и интерьер. Облик по сравнению с предшественником, стал более граненым и динамичным. По своим габаритам кроссовер получился длинее и шире, но при этом немного ниже модели третьего поколения. Габаритная длина новинки составляет 4 569 мм (+124 мм), ширина - 1 844 мм (+29 мм), высота - 1 661 мм (-24 мм), величина колесной базы выросла с прежних 2 560 до 2 659 мм. Объем багажника пятидверки вырос до 547 литров.

По данным Toyota, в конструкции RAV4 2013 используется несколько сортов высокопрочных сталей, что позволило облегчить автомобиль, а его кузов стал жестче. Дверь багажника отныне открывается вверх, а не вбок, а запасное колесо "переехало" под днище. В салоне полностью изменилась передняя панель, верхняя часть которой стала практически плоской. Среди других изменений можно отметить новое рулевое колесо, переоформленную панель приборов, иные вентиляционные сопла и другую центральную консоль. В компании называют новую переднюю панель в RAV4 ассиметричной, ориентированной на водителя. Помимо базового 2-литрового двигателя, появился новый 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 176 л.с. (233 Нм).

Вне зависимости от выбранного типа привода, кроссовер получил спортивный режим, который обостряет рулевое управление и отклики машины на нажатие педали акселератора.

Из электронных систем безопасности, идущих в базовой комплектации, на Тойота RAV4 установлены: ABS, EBD, усилитель экстренного торможения (BAS), система помощи при старте на подъеме (HAC), антипробуксовочная система (TRC), система курсовой устойчивости VSC+, система помощи при спуске по склону (DAC) и система динамического управления (IDDS), доступная в версиях с полным приводом. Стандартный комплект безопасности водителя и пассажиров включает в себя две фронтальные и две боковые подушки безопасности, коленную подушку водителя и две боковые шторки безопасности.

Базовая комплектация "Стандарт" с МКПП и передним приводом обойдется покупателю по цене 998 тыс. рублей, а полноприводная версия с вариатором будет стоить уже 1,135 млн рублей. Верхний ценовой порог для новой Toyota RAV 4 обозначен комплектацией "Престиж Плюс" с бензиновым флагманом под капотом, полным приводом и АКПП – 1,543 млн рублей,

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.