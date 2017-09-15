У Генконсульства США во Владивостоке забрали все парковочные места

Консульства США в России лишены парковок для персонала, сообщили в Госдепе. Ранее о том, что такие парковки ликвидированы, сообщили власти Петербурга, Владивостока и СМИ Екатеринбурга, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что парковки для персонала консульств США в России были убраны. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России», — сообщили в Госдепе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что для приведения к паритету условий работы американской и российской дипмиссий консульства США лишат части преимуществ. В частности, американские представительства в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест, которые сейчас есть по периметру зданий. У российских дипмиссий в США таких парковок нет.

Парковка у генерального консульства США в Санкт-Петербурге была ликвидирована властями города. «Парковка машин на данном месте была незаконной и мешала по аллее ходить пешеходам», — говорил РБК собеседник в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

По данным «УралИнформБюро», специальная парковка для дипломатов была ликвидирована у консульства США в Екатеринбурге. С улицы Гоголя были убраны дорожные знаки, которые позволяли американским и британским дипломатам парковать свои автомобили на обочине проезжей части.

У здания генконсульства США на Пушкинской улице во Владивостоке были убраны бетонные блоки, которые не давали возможности посторонним парковать свои автомобили неподалеку от консульства, пишет «Коммерсантъ». Парковки у посольства США в Москве пока что остаются.

Дипломатический конфликт между Москвой и Вашингтоном начался в декабре прошлого года с решения экс-президента США Барака Обамы о выдворении из страны 35 российских дипломатов и лишении российской миссии двух «дипломатических дач» в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это было ответом на предположительное вмешательство России в выборы в США.

В июне 2017 года Москва обязала Вашингтон сократить дипмиссию на 755 человек, до 455 сотрудников. США в ответ закрыли российское генконсульство в Сан-Франциско, дипобъект в Нью-Йорке и торгпредставительство в Вашингтоне. После этого в МИД России обещали окончательно установить паритет в миссиях России и США.