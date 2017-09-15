www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.43 р. 100 JPY: 51.23 р.
EUR: 68.08 р. 10 CNY: 88.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

У Генконсульства США во Владивостоке забрали все парковочные места

15 Сентября 2017, 10:00 | Владивосток

Консульства США в России лишены парковок для персонала, сообщили в Госдепе. Ранее о том, что такие парковки ликвидированы, сообщили власти Петербурга, Владивостока и СМИ Екатеринбурга, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что парковки для персонала консульств США в России были убраны. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России», — сообщили в Госдепе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что для приведения к паритету условий работы американской и российской дипмиссий консульства США лишат части преимуществ. В частности, американские представительства в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест, которые сейчас есть по периметру зданий. У российских дипмиссий в США таких парковок нет.

Парковка у генерального консульства США в Санкт-Петербурге была ликвидирована властями города. «Парковка машин на данном месте была незаконной и мешала по аллее ходить пешеходам», — говорил РБК собеседник в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

По данным «УралИнформБюро», специальная парковка для дипломатов была ликвидирована у консульства США в Екатеринбурге. С улицы Гоголя были убраны дорожные знаки, которые позволяли американским и британским дипломатам парковать свои автомобили на обочине проезжей части.

У здания генконсульства США на Пушкинской улице во Владивостоке были убраны бетонные блоки, которые не давали возможности посторонним парковать свои автомобили неподалеку от консульства, пишет «Коммерсантъ». Парковки у посольства США в Москве пока что остаются.

Дипломатический конфликт между Москвой и Вашингтоном начался в декабре прошлого года с решения экс-президента США Барака Обамы о выдворении из страны 35 российских дипломатов и лишении российской миссии двух «дипломатических дач» в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это было ответом на предположительное вмешательство России в выборы в США.

В июне 2017 года Москва обязала Вашингтон сократить дипмиссию на 755 человек, до 455 сотрудников. США в ответ закрыли российское генконсульство в Сан-Франциско, дипобъект в Нью-Йорке и торгпредставительство в Вашингтоне. После этого в МИД России обещали окончательно установить паритет в миссиях России и США.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: виза  вашингтон  владивосток  парковка  консульство  США  трамп  авто  мид 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:46, 15.09.2017#

    надо ещё наcр... под двери до полного ящика. .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru