Ж/д переезд «Куперовский» переходит на особый режим в связи работами на перегоне станций Владивосток – Первая речка

Владивостокский региональный центр связи – структурное подразделение Хабаровской дирекции связи (филиал ОАО «РЖД») информирует водителей автотранспортных средств Владивостока.

В связи с производством работ по монтажу магистрального кабеля на перегоне станций Владивосток – Первая Речка в пятницу, 19 августа, в период с 9.00 до 17.00 по местному времени будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд «Куперовский» (9285 км Транссибирской магистрали).

В указанное время переездная сигнализация будет показывать занятость пути, тем не менее автотранспорт будет пропускаться через переезд по сигналам дежурного по переезду при отсутствии поездов на перегоне.

Руководство железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств принять во внимание данную информацию и приносит свои извинения за временное неудобство, связанное ремонтными работами.

Напомним, масштабная модернизация инфраструктуры проводится в рамках реализации проекта холдинга «РЖД» по организации интермодальных перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи. Данный проект входит в подпрограмму «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008-2012 годы» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

В соответствии с техническим заданием время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту «Кневичи» составит 48 минут с учетом промежуточных остановок. Открыть движения поездов планируется в декабре 2011 года. Полностью завершить проект планируется в 2012 году.