www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Ж/д переезд «Куперовский» переходит на особый режим в связи работами на перегоне станций Владивосток – Первая речка

15 Августа 2011, 12:57 | Владивосток

Владивостокский региональный центр связи – структурное подразделение Хабаровской дирекции связи (филиал ОАО «РЖД») информирует водителей автотранспортных средств Владивостока.

В связи с производством работ по монтажу магистрального кабеля на перегоне станций Владивосток – Первая Речка в пятницу, 19 августа, в период с 9.00 до 17.00 по местному времени будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд «Куперовский» (9285 км Транссибирской магистрали).

В указанное время переездная сигнализация будет показывать занятость пути, тем не менее автотранспорт будет пропускаться через переезд по сигналам дежурного по переезду при отсутствии поездов на перегоне.

Руководство железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств принять во внимание данную информацию и приносит свои извинения за временное неудобство, связанное ремонтными работами.

Напомним, масштабная модернизация инфраструктуры проводится в рамках реализации проекта холдинга «РЖД» по организации интермодальных перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи. Данный проект входит в подпрограмму «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008-2012 годы» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

В соответствии с техническим заданием время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту «Кневичи» составит 48 минут с учетом промежуточных остановок. Открыть движения поездов планируется в декабре 2011 года. Полностью завершить проект планируется в 2012 году.

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru