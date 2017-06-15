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Таксистам Владивостока пришел заказ из далекого Ханты-Мансийска
Уникальная заявка пришла на днях через одну из сетевых компаний такси для Владивостока. Водителям было предложено съездить в Ханты-Мансийск, который, напомним, является столицей одноименного автономного округа, входящего в состав Тюменской области, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В заявке указывалось, что из Югры в столицу Приморья предложено перевезти несколько человек и животное. Какое именно - непонятно. За сложную логистическую операцию желающим предлагалось 180 000 рублей.
Специализированные порталы для туристов и автомобилистов сообщают, что расстояние от Ханты-Мансийска до Владивостока по прямой составляет 4516 километров, а вот по автомобильной дороге - аж 7551 км (см. схему). Калькулятор расхода топлива показывает, что маршрут в одну сторону займет 135 с половиной часов (пятеро суток), а легковое авто при этом «съест» 604 литра топлива. По владивостокским ценам (возьмем 95-й бензин по 40 руб. за литр) только на топливо в один конец уйдет 24 160 руб. Умножаем на два – 48 320 руб. Возможно по трассе эти цифры будут несколько скорректированы, но не критично. Все остальные расходы (амортизация авто, ночевки, питание и пр.), надо понимать, тоже отщипнут изрядную долю от обещанной суммы.
У редакции пока нет информации, взялся ли кто из владивостокских водителей за данный заказ, но он однозначно будет интересен для любителей, помимо всего прочего, покататься по стране.
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