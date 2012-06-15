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Саммит АТЭС - 2012
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Строители завершили асфальтирование моста на остров Русский во Владивостоке

15 Июня 2012, 12:08 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня, ZRPRESS. Заместитель министра транспорта России Виктор Олерский в ходе рабочего визита во Владивосток посетил стройплощадку мостового перехода через пролив Босфор Восточный. По итогам поездки замглавы Минтранса провел совещание в штабе строительства генерального подрядчика ОАО «УСК МОСТ» на полуострове Назимова.

О ходе сооружения ключевого объекта Саммита АТЭС-2012 Виктору Олерскому доложили директор ФКУ ДСД «Владивосток» Александр Афанасьев и директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов.

Строители завершили асфальтирование проезжей части моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский, который строится во Владивостоке в рамках подготовки города к саммиту АТЭС-2012.

Мост через пролив Босфор Восточный должен связать материковую часть города с островом Русский, где в сентябре 2012 года пройдет саммит АТЭС. Движение по мосту планируют открыть 2 июля, в день рождения Владивостока.

Ранее специалисты закончили монтаж вантово-балочной системы моста в русловом пролете, а 12 апреля завершили монтаж последней панели пролета моста.

В настоящий момент строители полностью завершили асфальтирование проезжей части руслового пролета, в ближайшее время будут проведены динамические испытания моста.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба СК "МОСТ"
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