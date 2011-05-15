Приморский авторынок ждет 1 июля с надеждой и… тревогой

Владивостокский "Зеленый угол" забит автомобилями "под завязку", но потенциальные покупатели пока едут в Казахстан

Риск того, что таможня с 1 июля прекратит выдачу ПТС на праворульные автомобили, по мнению ряда экспертов, остается весьма высоким.

Во Владивостоке на авторынке "Зеленый угол", несмотря на сложности, возникшие после землетрясения в Японии, сохраняется неплохой выбор автомобилей. Выстоявшие после кризиса стоянки забиты, что называется "под завязку".

Но покупателей немного, и большинство из них из Дальневосточного региона – Якутия, БАМ, Забайкалье. Продавцы ждут июля, когда в Приморье потянутся сибиряки.

"С 1 июля выравниваются ставки пошлин на автомобили в рамках Таможенного союза", - говорит автодилер Михаил МЯГКОВ. - Сейчас в Белоруссии и Казахстане пошлины для физлиц в 6-8 раз ниже, чем в России, и клиенты из сибирских и центральных регионов ринулись закупать иномарки туда. Когда ставки сравняются, снова вернутся к нам, так как настоящее японское качество можно приобрести только здесь".

В России же с 1 июля вступает в силу положение об обязательной процедуре "оценки соответствия" автомобиля требованиям нового техрегламента. Напомним, что в его тексте все еще присутствует пункт 18, запрещающий выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением органов управления. Это положение вызвало волну дискуссий в январе 2011 года, и разработчики техрегламента тогда обещали внести в него корректировки. Однако обновленных данных по судьбе этого пункта до сих пор нет, поэтому риск того, что таможня с 1 июля прекратит выдачу ПТС на праворульные автомобили, по мнению ряда экспертов, остается весьма высоким.