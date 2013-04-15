Во Владивостоке появится еще одна площадка для осмотра транспорта

С 16 апреля 2013 года на территории г. Владивостока вводится дополнительная площадка для осмотра транспортных средств, подлежащих постановке-снятию с регистрационного учёта.

С завтрашнего дня грузовой транспорт, а также автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, будут осматриваться на площадке №2, расположенной напротив спортивного комплекса Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Ориентир: остановка общественного транспорта «Фабрика Заря» (по ходу загород), по дороге, расположенной между ТЦ «Михайловский» и «Спортмаркет» необходимо проехать вниз до шлагбаума. Площадка находится справой стороны от дороги.

Прежняя площадка (№1), расположенная рядом с Межрайонным отделом регистрации автомототранспортных средств, будет использоваться только для осмотра легкового транспорта и мотоциклов.

Убедительная просьба уделить этой информации внимание и не создавать трудностей в движении. В течение первой недели для координации потока транспорта на указанных площадках будут задействованы дополнительные сотрудники ГИБДД.

ZRPRESS.RU, Владивосток.