Лечение от автопробок обречено на поражение

Автомобильная пробка в крупных городах «блестяще» заменила былые в социалистическом прошлом повальные очереди всюду и по любому поводу. Миллиарды часов бесполезно убиваемого времени, миллионы тонн зря сжигаемого горючего, расшатанные нервы и т.д. Принципиально трудно оценивать тот ущерб, который наносят нам пробки. В зависимости от обстоятельств он может быть как мизерным, так и поистине бесценным. Опять же, по какой методике считать.

Чтобы не расстраиваться, наверное, лучше не считать. По крайней мере, специалисты, которых я пытал на тему «ущерба Владивостоку от пробок», не могли назвать каких-либо конкретных цифр. А по этой причине пришлось провести свое довольно нудное исследование по этому поводу.

Бесцельно теряемые миллиарды

Зацепку дал главный госинспектор безопасности дорожного движения Виктор КИРЬЯНОВ. По его словам, столица ежегодно несет экономические потери от автопробок в размере около 38 млрд рублей. Замечу, что это очень скромная оценка, если сравнивать, например, с Израилем, который ежегодно имеет ущерб от пробок около 150 млрд рублей, при том что на дороги этой страны ежедневно выезжает машин существенно меньше, чем в нашей столице.

Конечно, Владивосток по сравнению с Москвой или Израилем – небольшая деревня. Тем не менее известно, что по уровню автомобилизации он во время автомобильного бума обошел все иные города России. По данным на сентябрь 2008 г. на 1000 жителей во Владивостоке приходилось 566 автомобилей, когда в Москве в то же время на ту же тысячу было всего 338 машин.

Вероятно, сегодня разница по уровню автомобилизации между этими городами уже несколько снивелировалась. Но не в этом суть. Сегодня в Москве с приезжим транспортом на дорогах и на парковках находится около пяти миллионов машин, а во Владивостоке оценочно – около 350 тысяч. Исходя из этого, грубо, без учета анализа столичных и наших пробок, дорог, машин и пр. можно попытаться вывести цифру нашего ущерба от пробок. Она может составлять в «нормальном режиме» примерно 2,7-3 млрд рублей в год. Пожалуй, еще миллиард смело можно накинуть в связи, «накладкой на типовой год» реконструкции дорожных объектов к саммиту АТЭС 2012 г. Если разбросать сумму ущерба на всех жителей города, то потери каждого можно оценить в 6-7 тысяч рублей. В среднем это 590 поездок на общественном транспорте по 11 рублей, то есть примерно столько, сколько достаточно, чтобы каждый житель без пересадок, включая грудничков и пенсионеров, мог бы в рабочий день съездить «туда и обратно».

Машины вытесняют людей

Однако вообразить себе такое, что все владивостокцы враз вдруг откажутся от железных лошадей – жалкая утопия. Профессор ДВГТУ Валентин АНИКЕЕВ считает, что решение проблемы пробок на дорогах полностью зависит от работы с менталитетом наших людей. А он таков, что сегодня автомобиль для нашего человека не только средство передвижения, но в большей степени показатель престижности – чем круче тачка, тем ее хозяин более уважаемый.

В ситуации общего апломба частные интересы «суммы» всех отдельно взятых автомобилистов успешно подавляют общие интересы всего городского сообщества. Они сами же от этого проигрывают. И здесь не суть, во сколько этот «престиж» обходится, если посчитать вкупе все потери – покупку авто, ремонты, плату за стоянки, штрафы, повышенную смертность и травматизм в ДТП и т.д. Многие считают, что машина себя «в семье» оправдывает, но это, к сожалению, не всегда так. На тот же автобусный маршрут, который «Икарус» в 1980-е гг. тратил 20-25 минут, аналогичный автобус в пробках сегодня тратит 1-1,5 часа, а легковушка в лучшем случае – 30-40 минут. В целом и по времени, и по деньгам выигрыш от нашей повальной автомобилизации, породившей пробки, сомнителен.

Валентин Васильевич предложил поразмышлять над несколькими выкладками. На каждую машину нужно иметь по 25 кв. метров стоянки, гаража или бокса. Еще столько же пространства ей требуется возле места работы, супермаркетов, в зонах отдыха и пр., то есть «на конце маршрута». В целом на каждую машину надо 50 кв. метров городской территории. Причем большей частью «в один уровень». Всего – около 1,5-1,7 тыс. га. Кстати, это по «квадратам» больше, чем вся многоэтажная жилая площадь города. Но обеспеченность «квадратами» машин на самом деле значительно лучше, чем жителя города, если учесть ту огромную территорию, которую занимают дороги.

Строительство дорог не сможет решить проблемы автопробок, поскольку во Владивостоке не только жилье «строить негде», но и дороги. Вопрос: насколько эффективно они используются…

Частная машина по статистике перевозит за поездку всего 1,3 человека. При этом она при передвижении в среднем занимает около 35 кв. метров полосы. А автобус, который в час пик перевозит 80 человек, занимает 65 кв. метров. В этом смысле общественный транспорт оказывается в 40 раз эффективней, чем легковой.

Конечно, можно апеллировать к тому, что система общественного транспорта у нас невероятно безобразна, в автобусах грязно, водители курят, отвлекаются и много времени теряют на расчет пассажиров и т.д. Есть экстремистски настроенные автомобилисты, которые полагают, что автобус, как и трамвай, вообще надо убрать с улиц города, чтобы «не позорил» и не мешал ездить по дорогам «нормальным людям», а «ненормальным» тоже надо пересесть на личное авто…

То есть предлагается еще больше усилить экстенсивное использование территории города под личный транспорт…

Нужны меры

К «пробкообразующим» элементам Владивостока помимо того, что дороги «постоянно роют», сегодня смело можно отнести отсутствие многоуровневых парковок, «выключение» из «оборота» одной, а то и двух полос улиц в центре города «под стоянки», притом что пропускная способность каждой полосы – это 800-1500 машин в час.

Как меры борьбы с пробками предлагается ввести разного рода ограничения въезда частного транспорта в центр города, платность парковок на его улицах, выделение отдельных полос для движения общественного транспорта, строительство многоуровневых парковок, которое пока остается на уровне «деклараций» и т.д.

В принципе международный опыт борьбы с пробками очень многообразен, и из него немало ценного можно применить непосредственно во Владивостоке. Но в любом случае наиболее ценна ставка на современный общественный транспорт.