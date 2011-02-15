С 16 февраля до 16 марта во Владивостоке будут частично перекрыты ул. Пограничная, Иманская и Набережная

В связи с производством работ по реконструкции и развитию системы водоснабжения и канализации (объект саммита АТЭС) с 00.00 16 февраля будет прекращено движение транспорта по улице Пограничной - от перекрёстка ул. Пограничной и Батарейной до перекрёстка ул. Пограничной и Светланской, а также по улице Набережной: от перекрёстка ул. Набережной и Пограничной до дома №1 по ул. Набережной (школа №13). Объезд будет осуществляться по Спортивной Гавани.

Кроме того, с 00.00 16 февраля будет перекрыто движение транспорта на автомобильной дороге, проходящей по улице Иманской: от перекрёстка ул. Иманской и проспекта Красного Знамени до перекрёстка ул. Иманской и Комсомольской.

Открыть данные участки дорог планируется 16 марта 2011 года, сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.

Администрация Владивостока просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам.