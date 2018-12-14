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Автозавод Mazda во Владивостоке начал оформлять электронные паспорта транспортных средств

14 Декабря 2018, 09:01 | Владивосток

Система призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории

Автозавод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda) начал поэтапный переход на оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). К настоящему времени ЭПТС были оформлены на несколько пилотных автомобилей Mazda6 и Mazda CX-9, выпущенных предприятием.

Как говорится в сообщении СП, пилотные автомобили полностью прошли весь путь от оформления на них электронных паспортов до регистрации в ГИБДД.

В ближайшее время МСМР планирует постепенный переход на оформление ЭПТС для всех выпускаемых автомобилей.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета.

Для перехода на оформление ЭПТС на автозаводе во Владивостоке была создана специализированная IT-инфраструктура и выделенный защищенный канал связи, обеспечивающий обмен данными между автопроизводителем и АО «Электронный паспорт» (администратор системы электронных паспортов транспортных средств).

Таким образом, специалисты МСМР наладили на предприятии автоматизированный процесс загрузки данных о выпускаемых автомобилях для создания ЭПТС.

«Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей», - поясняет производитель.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - около 500 человек. В сентябре МСМР открыло в Приморье завод по производству двигателей Mazda проектной мощностью 50 тыс. единиц в год. Завод будет специализироваться на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda Skyactiv-G экологического стандарта «Евро-5».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ООО «МСМР».

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Теги: "Соллерс"  птс  ГИБДД  mazda  автозавод  оформление 



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