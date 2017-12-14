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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа

14 Декабря 2017, 09:57 | Владивосток

Дорогу от Кунгасного до Моргородка отсыпят уже к концу февраля

В мэрии подвели итоги аукциона на ремонт дороги от мыса Кунгасного до Моргородка в объезд Некрасовского путепровода. В процессе торгов стоимость контракта снизилась на миллион рублей: с 2 999 597 рублей до 1 960 022 рубля, сообщает сайт "Город V".

Таким образом, победитель произведет отсыпку 1650 метров дороги песчано-щебеночной смесью за 2 миллиона рублей.

В аукционе на выполнение работ по ремонту проезда от Мыса Кунгасного, 5, строение 6 до Нефтеветки, 4а приняли участие четыре компании – ООО «Альянс-Строй ДВ» (Надеждинский район), ООО «Артемовская строительная компания Адмирал» (Артем), ООО «Промстрой-ДВ» (Владивосток) и ООО «Строй сити» (Владивосток). Победителем признана компания ООО «Альянс-Строй ДВ», предложившая наименьшую сумму.

В контракте указано, что подрядчик должен за свой счет разработать проект производства работ. В смету работ входят планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчано-щебеночной смеси и уплотнение грунта. Работы должны быть выполнены до 28 февраля 2018 года.

Власти Владивостока намерены построить дорогу-дублер основным городским магистралям: Океанскому проспекту, проспекту 100-летия Владивостока и Некрасовскому путепроводу. После отсыпки дороги песчано-щебеночной смесью планируется проложить водопропускные трубы, устроить основание дороги из скального грунта, очистить обочины и нарезать кюветы, вывезти мусор и провести обрезку деревьев. Все, что попадет в проект планировки дороги, планируется снести. Сначала это предложат сделать владельцу, а если он не откликнется, то администрация будет справляться за счет собственных средств.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Комментарии

  • Псевдоним11:05, 14.12.2017#

    там нормальная дорога, просто жд пути для нефтебазы не дают проехать. раньше постоянно пользовался ей. Ну новость радостная. Но приподносится так, как будто там нет дороги.

  • Люблю путина11:45, 14.12.2017#

    Озвучьте откат чиновникам, ибо компания выигравшая тендер не имеет и молотка, будет опять субподрядчик, он все и сворует.

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