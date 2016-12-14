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Во Владивостоке сделали новогоднюю открытку из 150 автомобилей (фото)
Участники более 30 автоклубов Владивостока весьма оригинально поздравили горожан с наступающим Новым годом - они составили из 150 машин новогоднюю открытку. Увидеть и сфотографировать то, что в итоге получилось, было возможно только с дронов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Администраторы всех сообществ города решили собрать автолюбителей для знакомства и участия в городской жизни участников клубов, а заодно и поздравить всех жителей города. На мероприятие всего собралось более 30 автоклубов», - рассказала корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» Анастасия ОСИНА, администратор известных автоклубов JDM сlub VDK & Vitzbrazzers.
Сначала организаторами было решено устроить флешмоб на площадке «Фетисов Арены», но перед самым мероприятием планы поменялись, и тогда решили остановиться на бесплатной площадке «Примринг».
Гендиректор ТРК «Приморское Кольцо» Виталий ВЕРКЕЕНКО всячески содействовал реализации инициативы автоклубов: «Ко мне обратились организаторы автомобильного флешмоба за предоставлением территории для мероприятия, и мы, так как тесно связаны с автомобилистами и их движением, с радостью предоставили площадку «Примринга» для новогоднего креативного поздравления. Очень хорошо, что люди, влюбленные в определенные марки автомобилей, находят возможность собраться, пообщаться и организовать мероприятие, при этом не нарушая закон и правила дорожного движения. Поэтому я, безусловно, приветствую такие мероприятия наших автомобилистов и как частное лицо, и как руководитель ТРК «Приморское кольцо».
Основным организатором мероприятия стала ГК «Автомир». Его генеральный директор Евгений МИНУТА выразил благодарность за предоставление площадки и всем участникам флешмоба: «Это здорово, что существуют подобные некоммерческие организации и принимают участие в городской жизни. Также большое спасибо ТРК «Приморское кольцо» за предоставление площадки и поддержку организации».
Фото Станислава ТЕРЕЩЕНКО, Максима УШАКОВА.
Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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