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Мэр Владивостока начал решительную борьбу с нарушителями правил парковки

14 Декабря 2011, 16:50 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Количество эвакуаторов увеличат в разы и штрафы за неправильную парковку во Владивостоке будут выписывать через видеорегистраторы.

Мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ нашел решение проблемы с водителями, нарушающими правила парковки. В ближайшее время на улицах краевого центра появятся автомобили ГИБДД, которые будут фиксировать на видеорегистраторы факт нарушения. Кроме того, мэрия ближе к саммиту АТЭС-2012 планирует значительно увеличить количество эвакуаторов.

"Сейчас смотрим, как оборудовать видеорегистраторами автомобили дорожно-патрульной службы, которые будут регистрировать факт нарушения и рассылать "письма счастья" владельцам неправильно припаркованных автомобилей. В Казани эта схема работает, где-то – нет. Мы уже договорились с ГИБДД и делаем единую систему видеонаблюдения за городом. Была юридическая проблема, за чей счет рассылать уведомления (о штрафе). Вроде бы, решение нашли", - сообщил глава города.

По его словам, ситуацию поможет исправить увеличение размера штрафа за неправильную парковку (новая редакция Кодекса об административных правонарушениях предполагает с 1 июля 2012 года штраф 1,5 тыс. рублей за стоянку или остановку там, где это запрещено знаком или разметкой – "ЗР").

"Я думаю, ГИБДД здесь будет более оперативно работать, так как будет более заинтересованно, и эффект будет лучше. Все эти меры приведут к тому, что тот же бизнес будет строить больше парковок. Там, где есть возможность, при реконструкции дорог мы (их) расширяем и делаем парковочные места. К примеру, на Алеутской, создали дополнительно 80 мест. Если бы водители не парковались в два-три ряда, а порой и такое бывает, вполне транспорт мог бы справляться. За примером далеко ходить не надо – возле краевой прокуратуры мы видим постоянные два-три ряда припаркованных автомобилей, а стоянка возле мэрии в это время полупустая. Значит дело не в том, что стоянок не хватает. Привыкли – где хочу, там и паркуюсь", - возмущается Игорь Пушкарев.

Мэр также признал провал программы по возведению в краевом центре автопарковок с помощью бизнеса.

"У нас сейчас четыре эвакуатора. Не справляются, значит, будем увеличивать. Хоть 20 возьмем, но заставим, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. Тем не менее, я думаю, что хотя бы одну парковку мы построим. Сейчас смотрим, выберем самый дешевый вариант, и построим. Проблема в том, что (свободной) земли в городе почти не осталось. Те участки, которые нам удалось хоть как-то получить под парковки, очень неудобные из-за наличия коммуникаций, переносить которые очень неудобно. Получается очень большое удорожание. Но мы (муниципалитет) будем строить парковки, если бизнес не начнет", - уверяет глава города.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRpres.ru.

Автор: Олег Клименко
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