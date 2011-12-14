«Гранд Моторз» отметил во Владивостоке юбилей Chevrolet

Chevrolet празднует 100 лет со дня своего рождения. Во Владивостоке юбилейную дату отметили 3 ноября грандиозной вечеринкой в клубе San Remo. Компания «Гранд Моторз», официальный дилер Opel и Chevrolet, пригласила на нее всех поклонников марки и представила публике яркое зрелище.

Музыканты известного дальневосточного джаз-бэнда Premium исполнили зажигательные и лирические мелодии начала ХХ века, а специальный московский гость dj Федор ФОМИН представил собравшимся свежие миксы. На многочисленных мониторах в это время транслировались клипы с изображением самых знаменитых моделей концерна Chevrolet – Corvette, Impala, Camaro и других.

Автомобили встречали гостей у входа в клуб: справа – классический muscle car Corvette, слева – потрясающе «рок-н-ролльный» Bel Air, известный горожанам по участию во многих автомобильных ретро-фестивалях.

Напомним, что компания Chevrolet была создана в Детройте в ноябре 1911 года гонщиком и инженером Луи ШЕВРОЛЕ и основателем General Motors Уильямом «Билли» ДЮРАНТОМ и разрабатывала автомобили, завоевавшие превосходную репутацию своей надежностью и разумными ценами. Эти черты и стали «лицом» бренда Chevrolet, четвертого производителя автомобилей в мире.

Сергей САЯПИН, «Дальневосточный капитал» .