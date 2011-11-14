Во Владивостоке водитель автобуса "украсил" рекламой водки рабочее место

В адрес Приморского УФАС России поступило сообщение о факте распространения рекламы водки в салоне общественного автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров во Владивосток по маршруту №41ч (Семеновская – Чкалова).

В ходе рассмотрения заявления факт распространения рекламы алкогольной продукции в салоне пассажирского автобуса подтвердился. Реклама, содержащая изображение девяти бутылок водки с предупредительной надписью о вреде чрезмерного потребления алкоголя, размещалась на перегородке между водительским сидением и салоном автобуса.

Как сообщил приморским антимонопольщикам водитель автобуса, рекламой он заклеил трещину на перегородке в целях придания ей эстетичного вида. По первому требованию линейного диспетчера, данное «украшение» было снято.

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе», размещение рекламы алкогольной продукции на всех видах транспортных средств общего пользования не допустимо.

Ответственность за незаконное распространение рекламы несет распространитель, в данном случае – это компания-перевозчик, которая привлечена к административной ответственности.