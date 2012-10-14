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Центральную площадь Владивостока превратили в большую автостоянку
ВЛАДИВОСТОК, 13 октября, ZRPRESS. В субботу, 13 октября на центральной площади Владивостока состоялось грандиозное автомобильное действо – фестиваль «Новый поворот».
Площадь была плотно заставлена «прокачанной» спортивной техникой – мотоциклами, автомобилями, картами, водными мотоциклами.
Кроме того, свои новинки и уже известные модели автомобилей представили практически все дилерские центры Владивостока.
В эти выходные, 13 и 14 октября, во Владивостоке проходит автомотоспортивный фестиваль «Новый поворот». В программе — выставка автомобилей и мотоциклов, участвующих в разных соревнованиях, показательные заезды. А также мероприятия, связанные с автомодельным спортом, и отдельная программа для детей, посвященная правилам дорожного движения.
Хозяева автомобилей охотно позволяли фотографироваться на фоне своих авто и мотоциклов и отвечали на вопросы жителей Владивостока, пришедших на фестиваль, среди которых было много детей. А уж автодилеры и вовсе зазывали гостей праздника посидеть в своих экспонатах, среди которых ничуть не смущаясь, стояли и «классические» российские авто: Lada, Patriot и некоторые другие.
Второй день фестиваля пройдет уже в формате автогонок. Как сообщают информагентства, дрифтовые, драговые и шоу-заезды трофи устроят здесь же - прямо на центральной площади Владивостока.
Мария Кузовлева, «Золотой Рог» .
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