Центральную площадь Владивостока превратили в большую автостоянку

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября, ZRPRESS. В субботу, 13 октября на центральной площади Владивостока состоялось грандиозное автомобильное действо – фестиваль «Новый поворот».

Площадь была плотно заставлена «прокачанной» спортивной техникой – мотоциклами, автомобилями, картами, водными мотоциклами.

Кроме того, свои новинки и уже известные модели автомобилей представили практически все дилерские центры Владивостока.

В эти выходные, 13 и 14 октября, во Владивостоке проходит автомотоспортивный фестиваль «Новый поворот». В программе — выставка автомобилей и мотоциклов, участвующих в разных соревнованиях, показательные заезды. А также мероприятия, связанные с автомодельным спортом, и отдельная программа для детей, посвященная правилам дорожного движения.

Хозяева автомобилей охотно позволяли фотографироваться на фоне своих авто и мотоциклов и отвечали на вопросы жителей Владивостока, пришедших на фестиваль, среди которых было много детей. А уж автодилеры и вовсе зазывали гостей праздника посидеть в своих экспонатах, среди которых ничуть не смущаясь, стояли и «классические» российские авто: Lada, Patriot и некоторые другие.

Второй день фестиваля пройдет уже в формате автогонок. Как сообщают информагентства, дрифтовые, драговые и шоу-заезды трофи устроят здесь же - прямо на центральной площади Владивостока.

Мария Кузовлева, «Золотой Рог» .