Путин поддержал мегапроект экс-мэра Пушкарёва

Для жителей Владивостока время любой поездки сократится в 2-3 раза

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях.

«С радостью узнал, что президент поддержал строительство моста на остров Русский через остров Елена и строительство ВКАДа.

Для решения транспортной проблемы Владивостока ВКАД - объект номер 1, и одобрение данного проекта на самом высшем уровне вселяет надежду на его скорую реализацию.

Представьте только: от Эгершельда до Седанки можно будет добираться без пробок за 20 минут)) И вообще, в принципе для жителей Владивостока время любой поездки сократится в 2-3 раза, по городу не будет передвигаться грузовой транспорт, а порты могут в разы увеличить свой грузооборот. Вот что такое ВКАД».