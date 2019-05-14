Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин поддержал мегапроект экс-мэра Пушкарёва
Для жителей Владивостока время любой поездки сократится в 2-3 раза
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях.
«С радостью узнал, что президент поддержал строительство моста на остров Русский через остров Елена и строительство ВКАДа.
Для решения транспортной проблемы Владивостока ВКАД - объект номер 1, и одобрение данного проекта на самом высшем уровне вселяет надежду на его скорую реализацию.
Представьте только: от Эгершельда до Седанки можно будет добираться без пробок за 20 минут)) И вообще, в принципе для жителей Владивостока время любой поездки сократится в 2-3 раза, по городу не будет передвигаться грузовой транспорт, а порты могут в разы увеличить свой грузооборот. Вот что такое ВКАД».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Путин поддержал мегапроект экс-мэра Пушкарёва
- Во Владивостоке устанавливают необычные парковочные знаки
- Во Владивостоке шесть джипов не доехали до своих владельцев
- Приморцы ринулись скупать машины в Японии
- Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
- Оперативное решение Кожемяко позволило отремонтировать во Владивостоке несколько тысяч квадратных метров дорог
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
Новости раздела
- Путин поддержал мегапроект экс-мэра Пушкарёва
- Во Владивостоке устанавливают необычные парковочные знаки
- Владивосток всем миром собирает на Змеинку
- Во Владивостоке шесть джипов не доехали до своих владельцев
- Во Владивостоке начали строительство восьмиэтажной автостоянки
- Приморцы ринулись скупать машины в Японии
- Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
- Автозавод Mazda во Владивостоке начал оформлять электронные паспорта транспортных средств
- Оперативное решение Кожемяко позволило отремонтировать во Владивостоке несколько тысяч квадратных метров дорог
- Путин благословил приморский завод по производству двигателей "Мазда"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- Дети, рожденные в Приморье, получат дополнительно более 587 млн рублей
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- В Хабаровском крае останется самый большой транспортный налог в ДФО
- "Коридор бессмертия" покажут в пяти кинотеатрах Владивостока
- Производители Дальнего Востока готовятся к переходу на инновационные технологии
- Во Владивостоке ветераны войны не могут добраться до госпиталя
- В преддверии Дня Победы стартует проект "Банк памяти"
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
- Фотоальбом Расула Месягутова "Уходящее настоящее" готовится к печати