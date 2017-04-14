В воскресенье в центр Владивостока на автомобиле лучше не ездить

В воскресенье, 16 апреля, жители и гости Владивостока примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию православной Пасхи, напоминает деловая газета «Золотой Рог». Одним из них станет крестный ход, колонна которого пройдет по ряду центральных улиц краевой столицы. В связи с этим будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Так, с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

• по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-я Морская;

• по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;

• по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;

• по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

• по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

• по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

• по улице Пологой: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с Океанским проспектом;

• по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

• по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

Объезд будет осуществляться по улицам1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Светланской, Суханова и Уборевича. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.