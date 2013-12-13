На одной из дорог Владивостока ограничат движение и парковку

В связи с проведением работ по прокладке водопровода КГУП «Приморский водоканал» с 14 декабря будет ограничено движение и парковка транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице Шкотовская, от дома № 1 до дома № 28.

На время проведения работ будет организован участок объезда места производства работ для оперативных служб, объезд участка для владельцев личного автотранспорта будет осуществляться по улицам Успенского, Тимирязева, Крутой, Комитетской, Минеральной, Главной.

Как сообщили в КГУП «Приморский водоканал», завершить работы по прокладке водопровода планируется 20 февраля 2014 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.