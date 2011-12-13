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Во Владивостоке появился хайвей для танков
В Приморском крае предвыборные обещания политиков "Построим дороги!" начали воплощаться в жизнь сразу через несколько дней после прошедшего 4 декабря голосования за депутатов Госдумы.
Так, уже 7 декабря жители улицы Военное шоссе обнаружили, что разбитая дорога, по которой автомобилисты Владивостока и Приморского края приезжают за запчастями в расположенные здесь многочисленные автомагазины, на самом деле является "хайвеем". Об этом недвусмысленно говорит дорожный знак, установленный напротив детского сада №63 ОАО "РЖД" (фото).
Как известно, в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 в городе осуществляется реализация программы развития Владивостока, как центра международного сотрудничества. Для иностранных гостей готовятся волонтеры, владеющие английским языком, пишутся буклеты, меняются вывески. Дорожные указатели тоже становятся двуязычными. К их распространению ГИБДД г. Владивостока привлекает коммерсантов, готовых оплатить изготовление знака в обмен на размещение рекламы. А за деньги, как известно, возможен любой каприз.
Знакомые австралийцы и японцы,
успевшие познакомиться с Владивостоком
и побывать на Военном шоссе, никак
не могли взять в толк, почему ухабистая
улица гордо именуется "хайвеем".
Пришлось им объяснять, что это особый русский хайвэй. Для танков. Иностранцы, однако, юмора не оценили. Остается или ждать на саммит более продвинутых иностранцев, или делать Военное шоссе действительно похожим на хайвей. Третьего не дано.
Дмитрий Фомичев, "Золотой Рог".
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