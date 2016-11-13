На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на парковку автотранспортных средств в районе домов №№ 11 и 13 по улице Комсомольской, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Здесь будут установлены запрещающие парковку знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия», а также будет нанесена дорожная разметка.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации доступного проезда.

Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2016 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 2000 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».