Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке начнётся уже сегодня
Сегодня вечером, 13 августа, дорожные службы муниципального предприятия «Дороги Владивостока» приступят к ремонту деформационных швов на Некрасовском путепроводе.
Старые изношенные конструкции будут заменены на новые, более прочные и долговечные. Это будут аналогичные швы итальянского производства, но с более жёсткими компенсаторами. Эти конструкции выдерживают нагрузки значительно больше, нежели прежние, а значит, срок их эксплуатации увеличится.
Работы начнутся на участке от остановки общественного транспорта «Некрасовская» в сторону выезда из города. В ходе ремонта движение по путепроводу будет частично ограничено – автотранспорт будет двигаться по двум полосам. Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно. Автомобилистам следует быть внимательными при движении на данном участке автодороги.
Новости тематики
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
- На одной из улиц Владивостока автомобилисты лишатся парковки
- Улицу Светланскую во Владивостоке окончательно освобождают от рельсов (фото)
- Дороги во Владивостоке отремонтируют к ВЭФ
- ГИБДД Владивостока обратилась к водителям
- Сегодня во Владивостоке изменится схема движения транспорта
- На мосту во Владивостоке появились огромные зияющие трещины
- Движение и парковку в центре Владивостока ограничат
- Во Владивостоке "шумахеры" нагоняли на Золотом мосту на 5,3 миллионов рублей
Новости раздела
- Оперативное решение Кожемяко позволило отремонтировать во Владивостоке несколько тысяч квадратных метров дорог
- Путин благословил приморский завод по производству двигателей "Мазда"
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста