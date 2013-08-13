Ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке начнётся уже сегодня

Сегодня вечером, 13 августа, дорожные службы муниципального предприятия «Дороги Владивостока» приступят к ремонту деформационных швов на Некрасовском путепроводе.

Старые изношенные конструкции будут заменены на новые, более прочные и долговечные. Это будут аналогичные швы итальянского производства, но с более жёсткими компенсаторами. Эти конструкции выдерживают нагрузки значительно больше, нежели прежние, а значит, срок их эксплуатации увеличится.

Работы начнутся на участке от остановки общественного транспорта «Некрасовская» в сторону выезда из города. В ходе ремонта движение по путепроводу будет частично ограничено – автотранспорт будет двигаться по двум полосам. Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно. Автомобилистам следует быть внимательными при движении на данном участке автодороги.

ZRPRESS.RU, Владивосток.