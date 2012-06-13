МРЭО Владивостока: Регистрация через одно место

В МОГТО и РАС №1 г. Владивостока, больше известном жителям города как МРЭО на «Заре», сегодня работает 12 окон регистрации автотранспорта. Таковы итоги недавней организационной встряски, когда по инициативе нового краевого руководства были закрыты точки спекулятивных продаж госуслуг типа "Автовектор" и "Командор". Напомним, регистрационные подразделения ГИБДД края в апреле перешли на круглосуточный режим работы без выходных, и поставить автомобиль на учет теперь можно даже ночью.

Живая очередь - хорошо...

Минуло два месяца, и что же мы видим? Ударный труд гаишников дал превосходные результаты - за несколько стахановских недель были перерегистрированы многие тысячи автомобилей. Однако теперь МРЭО стало настолько популярным в Приморье, что воспользоваться его услугами во Владивосток теперь едут автовладельцы из всех окрестных деревень. Благо, теперь это стало возможным вследствие новых поправок в законодательстве, которые разрешают совершение регистрационных действий в любом подразделении ГИБДД, независимо от места прописки.

"У нас в Артеме очереди расписаны на неделю вперед, - сетует автомобилист Юрий из соседнего города-спутника, - а здесь можно за один день все сделать, и никаких списков".

Действительно, первое, что встречает посетителей МОГТО и РАС у дверей, это объявление о том, что прием ведется строго в порядке "живой очереди". Данная мера, как указано в том же объявлении, направлена на противодействие "незаконной коммерческой деятельности" лиц, торгующих местами в списках. Внутри и в самом деле, никаких "жучков", перекличек, и прочих атрибутов дефицитного рынка. Главным дефицитом в сегодняшнем МРЭО является свежий воздух - кондиционеров в помещении нет, а народу, несмотря на ударный труд гаишников, в часы "пик" набивается полный зал.

У окон инспекторов МРЭО можно встретить и мам с детьми, и ветеранов с орденскими планками, и инвалидов на костылях – услуги по оформлению автотранспорта требуются всем. Хотя основную массу посетителей составляют, конечно же, мужчины молодого и среднего возраста. "Барыг с Зеленки" заметно издалека по особому загару – рыночным автодилерам по работе приходится много времени проводить на открытом воздухе. Кроме того, их профессиональную принадлежность выдает тусовка у окна №7. Руководство МРЭО выделило это окно исключительно под операции "постановка со снятием" и "внесение изменений в конструкцию транспортных средств".

...а электронная - лучше

Работа по регистрации так называемых "конструкторов", как можно догадаться, проводится именно в этом седьмом окне. Впрочем, поток "мутных" замен агрегатов по сравнению с прошлыми годами (со слов гаишных инспекторов) заметно схлынул, так как Приморская ГИБДД к подаваемым на эту операцию документам и автомобилям теперь относится с особым пристрастием. После многочисленных скандалов в прессе, связанных с "распилами", инспекторы МОГТО и РАС стали внимательно изучать каждую закорюку в ПТС, и рассматривать днища подозрительных машин на эстакаде – нет ли там "неуставных" швов. Поэтому человек, не имеющий "волосатой лапы" в недрах силовых структур, вряд ли сможет поставить на учет "распил". С таким жестким контролем это представляется абсолютно нереальным.

Зато снять с учета древнюю сгнившую в огородах развалюху, или вдребезги разбитый в аварии автомобиль, можно очень быстро и совершенно бесплатно. Достаточно заполнить стандартный бланк, если известны данные ненужного автомобиля, или написать заявление от руки в свободной форме, если от машины не осталось даже ржавой гайки. Инспектор в окне принимает такое заявление, сверяет данные с компьютерной базой, и вопрос решается в пять минут. Правда, отстоять ради этого многочасовую "живую" очередь все равно придется, поэтому тем, кто ценит свое время и нервы, записываться на эту операцию лучше на сайте госуслуг – для электронной очереди есть свое отдельное окно.

Заявления на утилизацию поступают регулярно, так как машины стареют, ломаются, бьются, и превращаются в материальную обузу в связи с тем, что налоговая инспекция продолжает начислять владельцам транспортный налог. Через пару дней после подачи заявления, ГИБДД выдает справку о снятии автомобиля с учета в связи с утилизацией. С этой справкой автовладелец обращается в свою районную налоговую инспекцию, сотрудники которой так же должны внести изменения в собственную базу данных, и вычеркнуть "мертвую душу" из своих списков.

Кстати, налогоплательщикам Советского и Первореченского районов следует иметь ввиду, что их налоговые инспекции теперь объединены и находятся в одном месте – на улице Русской, 19. Автомобилистам других районов перед обращением в свою налоговую службу также не мешает предварительно уточнить ее сегодняшнее месторасположение – результаты могут быть неожиданными.

Реформы в процессе

На место выбывших из строя автомобилей поступают новые. Тренд последних лет – появление на смотровой площадке МОГТО и РАС №1 г. Владивостока все большего количества иномарок с левым рулем. Некоторые приезжают прямиком из салона автодилера, другие перерегистрируются уже с номерами.

"Праворульные японки пока еще остаются более привычными, родными, изученными вдоль и поперек. Но знакомится с "леворукими" новинками приходится все чаще, разбираться, где у них записан кузовной VIN, и другая маркировка", - поделился с "ЗР" инспектор, осматривавший новенький Renault Sandero. Своей очереди на осмотр рядом ожидали Renault Duster, KIA Soul, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Nissan Patrol – все с дилерскими табличками. Процесс, что называется, идет.

Особых сожалений о том, что закрылись "командоры" у большинства посетителей МРЭО нет, хотя стоять в очереди не нравится никому. Опытные автовладельцы советуют приходить с утра в понедельник: именно в это время доступ к окнам наиболее легок и свободен. Пик посетителей приходится на среду-четверг, когда стояние в очереди может растянуться на целый день. Многие в курсе того, что в апреле краевые власти обсуждали возможность открытия дополнительных регистрационных отделений в районах города, и недоумевают, почему столь хорошую идею никак не удается реализовать.

Инспекторы МОГТО и РАС за два месяца работы в стахановском темпе выглядят усталыми и недовольными. Дежурный офицер Дмитрий ТРОШКИНЦЕВ даже попросил корреспондента "ЗР" передать начальнику ГИБДД края Игорю ЕФИМЕНКО свое возмущение 12-часовым рабочим днем и невозможностью нормально отдохнуть. С его слов, именно по этой причине иногда происходит ошибочное информирование посетителей и другие недочеты в работе сотрудников.

Как видим, все участники регистрационного процесса сходятся в том мнении, что работу МОГТО и РАС еще надо "доводить до ума". Об этом же на днях сообщил в своем микроблоге в Twitter и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который пообещал обратиться напрямую к министру внутренних дел, в случае если ГИБДД не сумеет навести порядок в МОГТО и РАС своими силами.

"Для всех автовладельцев сообщаю - никакого возврата к старой схеме побора денег не будет", - заявил Владимир Миклушевский.

Сергей САЯПИН, «Золотой Рог».