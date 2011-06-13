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Opel и Chevrolet во Владивостоке
Первый и пока единственный на Дальнем Востоке официальный дилерский центр Opel и Chevrolet открылся во Владивостоке. Генеральный директор ООО «Гранд Моторз» Денис СТУДЕНКОВ объяснил выбор партнера в лице GM лидирующими позициями концерна в мировом автопроме.
«В частности, Chevrolet уже третий год подряд становится брендом №1 по продажам иностранных автомобилей в России. Данные бренды, в отличие от других иностранных, проверены временем. Opel и Chevrolet (принадлежат General Motors) обладают более чем столетней историей, что, несомненно, свидетельствует о надежности производимых ими автомобилей. Кроме того, среди плюсов широкий модельный ряд, высокое качество и доступность по цене», - сказал Денис Студенков.
Уже в мае потенциальные клиенты «Гранд Моторз» получили возможность пройти тест-драйв на весь модельный ряд GM, а ожидается начало продаж новой модели культового американского внедорожника Chevrolet Tahoe.
Гендиректор «Гранд Моторз» уверен, что новые леворульные автомобили в скором времени серьезно потеснят своих подержанных японских собратьев. «Правый руль, безусловно, было вынужденное решение, так как рынок Дальнего Востока на тот момент не мог предложить иной альтернативы. Следует отметить, что на наших дорогах разумнее ездить на автомобилях с левым рулем. Это и удобнее, и безопаснее. Немаловажно, что сегодня покупка нового автомобиля с гарантией зачастую обходится в ту же стоимость, что и трехлетнего подержанного автомобиля, привезенного из Японии с сомнительной историей», - считает Денис Студенков.
«Мы отдали предпочтение молодому лидеру, очень энергичному. Пока мне во Владивостоке все нравится. Надеемся, что и в дальнейшем совместная работа будет успешной», - сообщил «ДК» управляющий директор Opel и Cadillac в России Ив Ле ФОРСОННЭ, побывавший на открытии «Гранд Моторз». По его словам, GM будет считать успешным начало работы на Дальнем Востоке, если «Гранд Моторз» выйдет до конца года на показатель продаж порядка 500 автомобилей марок Opel и Chevrolet.
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