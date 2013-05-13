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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке изменена схема дорожного движения

13 Мая 2013, 13:58 | Владивосток

В целях оптимизации дорожного движения администрацией города Владивостока совместно с ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку принято решение об изменении схемы движения транспорта на участке улично-дорожной сети в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс».

С 13 мая введено одностороннее движение на участке проспекта "Красного Знамени" от пересечения с ул. Иманской до пересечения с Океанским проспектом, направление одностороннего движения установлено от улицы Иманской в сторону Океанского проспекта.

На участке ул. Советской от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с ул. Иманской организовано одностороннее движение в обратном направлении (от Океанского проспекта в строну ул. Иманской).

На данный момент эти участки улично-дорожной сети оборудованы необходимыми техническими средствами организации дорожного движения – дорожными знаками и разметкой.

После введения новой схемы движения специалистами на протяжении нескольких дней будет проводиться мониторинг транспортной ситуации на участке, после чего будут произведены необходимые корректировки режимов работы светофорных объектов.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на данных участках, соблюдать Правила дорожного движения и руководствоваться дорожными знаками и разметкой.

Как сообщил ZRPRESS.RU заместитель начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока Максим АКУЛЬШИН, идея данной схемы заключается в том, чтобы разгрузить участок Океанского проспекта между Дальпрессом и Покровским парком.

"После установки светофора на перекрестке проспектов Красного Знамени и Океанского слабым звеном  на этом участке оставался перекресток улицы Советской и Океанского проспекта, который создавал определенные проблемы для потока, движущегося в обоих направлениях", - объяснил сотрудник администрации, - "Совместно с управлением ГИБДД мы пришли к выводу о том, что разведение потоков ослабит напряженность. Закрыв выезд с Советской на Океанский, мы развязываем узел существующего затора". Односторонний проезд по "Красного Знамени" также будет способствовать урегулированию движения".

В мэрии идет активная работа по реформированию дорожной карты Владивостока. Помимо центра и прилегающих территорий, корректировоки в скором будущем могут затронуть и другие участки города. Так, на рассмотрении администрации находится план оптимизации дорожного движения по развязке на проспекте Столетия в районе 38-й школы. Оптимального решения вопроса, по словам Максима Акульшина, там пока нет, но управление содержания жилищного фонда и городских территорий в скором будущем рассчитывает его найти.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: дороги владивостока  ГИБДД  авто  транспорт 
 



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Комментарии

  • Псевдоним15:25, 13.05.2013#

    А может карту приложить? На приморье. ру три статьи и ни одной схемы.

  • Псевдоним15:46, 13.05.2013#

    Неужели две коротенькие второстепенные дороги в голове в картинку не складываются?

  • Псевдоним12:35, 14.05.2013#

    Бывает, географический кретинизм. . . :) А вообще сколько там ездил, понятия не имел, какая улица как называется. Ну не надо оно мне было. Вот сейчас схему добавили, один раз глянул и все, есть картинка в голове.

  • Псевдоним15:27, 13.05.2013#

    Очередной бред - пора уже признать затею с односторонним движением бессмысленной и вернуть назад все, как было

  • Псевдоним15:33, 13.05.2013#

    Зря ты . . . норм все работает . . . Да надо объезжать ( зато пробок меньше . . . а если пробки то они не часовые а на 15-20 минут . . . результат на лицо !

  • Псевдоним18:49, 13.05.2013#

    Карту приложите плиз

  • Псевдоним23:39, 13.05.2013#

    Ну как-то так - сорри, не художник.

  • русский08:54, 14.05.2013#

    Товарищ это что за "сорри"?, ты нерусь? Ты слово "извините" написать не можешь? Или стесняешься русских слов? Загадили родной язык вражескими словечками. . . .

  • нерусь маньчжурская11:52, 14.05.2013#

    Русский друг, а ты сам-то как говоришь: Компьютер, или Электронно-вычислительная машина? Сидиром, или Дисковод для оптических дисков? Смотри, не злоупотребляй вражеским словом, а то найдутся еще более русские чем ты, будешь автомобиль самобеглой коляской именовать, а микроскоп мелкосмотром. Родновер березовый, брысь в московию отседова!

  • Псевдоним09:26, 14.05.2013#

    Спасибо за карту

  • Псевдоним10:44, 14.05.2013#

    Велкам.

  • Псевдоним21:25, 16.05.2013#

    Как то мне кажется для разгрузки перекрестка надо было сделать наоборот, а то как стояли сверху с тополинки пропуская тех что с авроровской так и будут стоять, если конечно вдруг случайно ума не хватит светофор отрегулировать :)

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