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Во Владивостоке изменена схема дорожного движения
В целях оптимизации дорожного движения администрацией города Владивостока совместно с ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку принято решение об изменении схемы движения транспорта на участке улично-дорожной сети в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс».
С 13 мая введено одностороннее движение на участке проспекта "Красного Знамени" от пересечения с ул. Иманской до пересечения с Океанским проспектом, направление одностороннего движения установлено от улицы Иманской в сторону Океанского проспекта.
На участке ул. Советской от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с ул. Иманской организовано одностороннее движение в обратном направлении (от Океанского проспекта в строну ул. Иманской).
На данный момент эти участки улично-дорожной сети оборудованы необходимыми техническими средствами организации дорожного движения – дорожными знаками и разметкой.
После введения новой схемы движения специалистами на протяжении нескольких дней будет проводиться мониторинг транспортной ситуации на участке, после чего будут произведены необходимые корректировки режимов работы светофорных объектов.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на данных участках, соблюдать Правила дорожного движения и руководствоваться дорожными знаками и разметкой.
Как сообщил ZRPRESS.RU заместитель начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока Максим АКУЛЬШИН, идея данной схемы заключается в том, чтобы разгрузить участок Океанского проспекта между Дальпрессом и Покровским парком.
"После установки светофора на перекрестке проспектов Красного Знамени и Океанского слабым звеном на этом участке оставался перекресток улицы Советской и Океанского проспекта, который создавал определенные проблемы для потока, движущегося в обоих направлениях", - объяснил сотрудник администрации, - "Совместно с управлением ГИБДД мы пришли к выводу о том, что разведение потоков ослабит напряженность. Закрыв выезд с Советской на Океанский, мы развязываем узел существующего затора". Односторонний проезд по "Красного Знамени" также будет способствовать урегулированию движения".
В мэрии идет активная работа по реформированию дорожной карты Владивостока. Помимо центра и прилегающих территорий, корректировоки в скором будущем могут затронуть и другие участки города. Так, на рассмотрении администрации находится план оптимизации дорожного движения по развязке на проспекте Столетия в районе 38-й школы. Оптимального решения вопроса, по словам Максима Акульшина, там пока нет, но управление содержания жилищного фонда и городских территорий в скором будущем рассчитывает его найти.
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Комментарии
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нерусь маньчжурская11:52, 14.05.2013#
Русский друг, а ты сам-то как говоришь: Компьютер, или Электронно-вычислительная машина? Сидиром, или Дисковод для оптических дисков? Смотри, не злоупотребляй вражеским словом, а то найдутся еще более русские чем ты, будешь автомобиль самобеглой коляской именовать, а микроскоп мелкосмотром. Родновер березовый, брысь в московию отседова!
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А может карту приложить? На приморье. ру три статьи и ни одной схемы.