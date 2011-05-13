Автопарк оснастят немецкими новинками

Муниципальный транспорт Владивостока пополнится новыми современными автобусами, такие автобусы уже два месяца работают на маршрутах №31 «Железнодорожный вокзал - бухта Тихая» и №90 «Луговая - Центр».

Пассажирские автобусы марки MAN производства Германии впечатляют своей вместимостью: у одного из них - 100 пассажиров, у второго - 120 при 25 посадочных местах. Их салоны, в отличие от китайских автобусов, оснащены мощными отопительными системами и кондиционерами, приспособлениями для заезда инвалидных и детских колясок, их двигатели соответствуют всем самым современным экологическим требованиям. У одного из них имеется уникальная пневматическая система, позволяющая опускать борт автобуса до уровня тротуара на остановках, что делает посадку пассажиров более комфортной и безопасной. Немаловажно и то, что эти автобусы имеют большой гарантийный срок пробега, снабжены автоматическими коробками передач со специальным устройством, фиксирующим скорость машины на спусках и подъемах, а также энергоаккумуляторами колес, датчиками износа тормозных накладок, системами экстренного торможения и антиблокировки.

В новых автобусах, благодаря ГЛОНАСС, установлена система автоматического объявления названий остановок, ряд из которых сопровождается краткими историческими и познавательными справками, в них также работает беспроводной Wi-Fi Интернет, которым совершенно бесплатно пользуются пассажиры по ходу рейса.

Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел рабочую встречу с представителями немецкой компании MAN Truck & Bus AG, производящей эти популярные во всем мире пассажирские автобусы. В составе делегации были вице-президент компании MAN Truck & Bus AG Андреас Каттнер, ген. директор ООО «МАН автомобили России» Ларс Химмер, а также ведущие специалисты компании, и речь шла о новых поставках для пополнения парка Владивостокского муниципального предприятия ВПОПАТ-1. «На очереди - введение электронной системы оплаты проезда, а также обновление автопарка. Все эти новшества вводятся для удобства и безопасности пассажиров. Это особенно важно в ходе подготовки города к саммиту АТЭС. Общественный транспорт Владивостока обязан приближаться к международным критериям», - считает мэр.

При этом, как отметили в пресс-службе мэрии, у главы города нет намерения сделать весь пассажирский транспорт в городе муниципальным. Главная задача - показать пример и создать конкуренцию частным структурам, чтобы их работа стала более качественной.