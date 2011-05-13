Опрос "ЗР": Что делать с техосмотром?

Проблемы прохождения техосмотра транспортных средств, будоражащие Приморский край и всю страну, наконец-то стали известны высшему руководству страны. Общественная Палата при Президенте РФ тоже смогла найти для себя поле деятельности, и чтобы спустить пар россиян, объявила о проведении «горячей линии» «Что делать с техосмотром?», чтобы потом доложить Дмитрию Медведеву о самых эффективных инициативах из народа.

До 18 мая принимаются предложения от граждан на тему, нужен ли вообще техосмотр, а если нужен, то кто должен давать заключение о пригодности к использованию транспортного средства и на основании каких показателей.

«ЗР» решил присоединиться к процессу обмена мнениями и задать аналогичный вопрос своим читателям и официальным лицам на сайте ZRPRESS.Ru.

Виктор ИШАЕВ, полпред Президента РФ в ДФО:

- Я вообще бы отказался от прохождения технического осмотра автомобилей. Необходимо менять меру ответственности автомобилиста за управление неисправным транспортным средством. Сам владелец автомобиля должен нести ответственность за техническое состояние машины. Это можно сделать разными способами. Например, путем страхования – если происходит авария по причине неисправности автомобиля, то страховые выплаты не положены, более того виновный должен за свой счет восстанавливать и свой автомобиль, и пострадавшие. К тому же мы знаем, как люди проходят техосмотр. Перед процедурой автомобиль подремонтируют, а на следующий день после техосмотра он опять превращается в ведро с гайками.

Марк ЖИБРОВСКИЙ, технический эксперт, президент клуба тюнинга ретроавтомобилей «Иноходец»:

- Отношение к техосмотру вполне определенное - сегодня без него невозможно. Я говорю о массовости автомобиля, его доступности, сложности, энерговооруженности, экологической опасности и т.д. и т.п. Очевидно, что рядовой автовладелец просто не в состоянии вникать в эти проблемы. Без сомнения, должна существовать единая система, предназначенная для упорядочения транспорта и с технической точки зрения. Другое дело, как будет организована и кому передана эта функция. Варианты имеются, мировой и отечественный опыт существует. Дело за «малым» - реализовать схему, исключающую человеческий фактор, лучше сказать, корыстную заинтересованность в оценке техсостояния. Есть и еще проблема, не меньшая. Оценивают техсостояние при гостехосмотре инструментальным методом специалисты, прошедшие подготовку и подтверждающие свою квалификацию каждые три года, – что может быть объективнее? Оперативный же контроль осуществляется сотрудниками различных ведомств прямо на дороге. Но обращение с приборами некорректно, о своей подготовке сотрудники умалчивают, результаты такого контроля как минимум сомнительны, т. е. «единая» система контроля техсостояния автомототранспортных средств и подготовки специалистов не так уж и едина.

Это лишь пара ракурсов, которые поясняют мою позицию: техосмотр необходим; заключение должны давать подготовленные специалисты без ведомственной принадлежности, на основании инструментальных показателей контроля техсостояния.

Алексей КРАЕВ, адвокат:

- Маловероятно, что к мнению простых автовладельцев будет кто-то по-настоящему прислушиваться, а тем более закрывать такую финансовую кормушку для ГИБДД и прикормленных коммерсантов. Слишком мощное лобби. Тем не менее, выскажу свое видение решения данной проблемы. Сегодня техосмотр - это фактически снятие ответственности водителя за состояние автомобиля. Получил талон (правдами, неправдами - не важно) и всё: год можно ездить на неисправном автомобиле. Даже если машина через день после прохождения сломается. Считаю, что техосмотр нужно отменить, ответственность водителя более чётко на этот счёт юридически обозначить. Если доказана вина водителя в ДТП по техническому состоянию - значит получи за это определённое кодексом наказание. А для стимулирования поддержки авто в исправном состоянии ввести страховку, точнее разделить нынешнее ОСАГО на 2 части: ответственность водителя за соблюдение ПДД при управлении автомобилем и страховку техсостояния конкретного автомобиля.

Передать все автоцентры в ведение страховых компаний, и если ты ездишь на свой страх и риск - плати страховку 100% от тарифа. Если ты сам содержишь машину в исправном состоянии и хочешь сэкономить на страховке - пройди добровольно техосмотр и получи в случае исправного состояния скидку в 50% от стоимости тарифа.

Т.е. ты в данном случае делишь пополам свою ответственность с ответственностью страховой компании. Если ты прошёл в автоцентре при страховой компании полное ТО, машину тебе привели в исправное состояние - плати 0% от тарифа, в данном случае страховая компания берёт ответственность на себя. Вот это, на мой взгляд, и демократично, и справедливо. Тогда и автоцентры будут заинтересованны в качественном ремонте, и водитель будет спокоен, что в автосервисе ему поставили правильную деталь и закрутили как положено.

Посетитель сайта zrpress.ru:

- Техосмотр - это исправное транспортное средство. Исправное транспортное средство - это тысячи не загубленных людей. На исправном ТС нет никаких проблем пройти техосмотр. Я проводил свой опрос в провинциальном городке - нужен техосмотр или нет. Так вот, 90% автовладельцев - ЗА техосмотр. Почему же они говорят «за», если нынешний техосмотр - это все-таки пусть небольшая, но проблема для людей? Потому что считают, что лучше проблема с техосмотром, чем потом проблемы с УК по причине неисправности авто. Сегодня водительский состав быстрыми темпами пополняют совсем молодые девушки, которые в автомобиле вообще ничего не понимают. Обязательного техобслуживания авто у нас в России нет, самосознательности населения тоже нет, и быть или не быть техосмотру, надо решать не опросом населения, а статистикой. Ну и, само собой, техосмотр должен быть техосмотром, а не общением с сотрудником МВД, ФНС и т.д.

Анатолий, посетитель zrpress.ru:

- Аварии по чисто техническим причинам в общей массе ДТП довольно редки, чаще всего виной человеческий фактор. При этом водители – возможно, наиболее здоровая часть населения, а психологическое давление на них, в виде штрафов и бесчисленных изменений в правилах дорожного движения, повышает смертность от ранних инсультов и инфарктов, приводит к ранней инвалидности. Штраф водитель заплатит 2-3 раза, а пенсию инвалиду нужно платить каждый месяц, всю оставшуюся жизнь, плюс расходы на лечение. ТО проводят молодые, здоровые ребята с техническим образованием, которых так не хватает в промышленности. А смертность на дорогах зависит как от тех, кто сидит за рулем, так и от тех, кто эти дороги проектировал и строил. Деньги за ТО водитель потратит на покупку запчастей – и для безопасности хорошо, и для казны приятно. Вывод – государственный счетовод должен уметь считать.

Николай, посетитель zrpress.ru:

- Техосмотр нужен для общественного транспорта, но это другая тема. Мне, как физическому лицу, техосмотр нужен как рыбке зонтик. 20 лет я покупал талон, и думаю, что буду делать это всегда, если совсем не отменят. Машину содержу в полном порядке, и моя личная безопасность для меня гораздо важнее, чем осмотр машины «специалистом». Очереди, унижения за 300 - 500 рублей мне не нужны и противны, так как существующая процедура прохождения ТО - издевательство над человеком. Нужен или не нужен техосмотр - должен решать сам водитель. При этом можно увеличить стоимость ОСАГО, если нет бумажки, подтверждающей соответствие ГОСТУ фар, знака аварийной остановки, аптечки или чего-нибудь ещё, но это делать только по желанию водителя. Нет бумажки - плати на копейку больше страховой компании, есть бумажка - плати меньше. Но главное - человек должен решать сам, и отвечать за это решение.