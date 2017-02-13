На "Зеленом Углу" готовят масштабную акцию протеста

На авторынке «Зеленый Угол» во Владивостоке 12 февраля прошло собрание инициативной группы митинга, посвященного проблемам с введением в России системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Митинг пройдет 19 февраля на привокзальной площади города. В поддержку автолюбителей присутствовали организаторы митинга, депутаты городской думы Андрей Голицких и Павел Ильицкий.

- Мы не против обязательного оснащения автомобилей системой экстренного реагирования. Мы просим лишь прийти к возможным компромиссам – объяснил один из участников инициативной группы.

Как ранее сообщалось в деловой газете «Золотой Рог», система «ЭРА-ГЛОНАСС» ударила по весьма больному месту Дальнего Востока - рынку пробежных автомобилей. Согласно нововведению, забрать свои автомобили с таможни могут только владельцы тех автомобилей, на которых имеется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанное до 31 декабря 2016 года. Сотни иномарок, заказанных с Японии и Кореи ждут своего часа на таможнях Дальнего Востока. Но, по причине отсутствия кнопки экстренного реагирования, привычная система получения автомобиля и выдача ПТС перестала работать. Сами владельцы готовы подчиниться законодательству, поставить кнопку, и платить пошлину. Проблема в другом - на Дальнем Востоке нет ни единого специализированного центра, где можно установить сертифицированную кнопку «Эра-Глонасс». Также ситуация обстоит и по всей России.

Помимо уже возникших сложностей с вывозом автомобилей с таможни, имеет место быть ещё одна проблема - неоповещённость населения. «Такое нововведение не должно было быть неожиданным для автовладельцев, во избежание конфликтов и протестов. Очень жаль, что заранее не было оповещено в центральных СМИ, и теперь люди просто не знают, как забрать уже оплаченную машину. Автомобили или застряли на таможне, или в наличии, но без ПТС, а деньги уплачены, товар куплен!

Автолюбители согласны получить ПТС, выехать из таможни, поставить кнопку и ехать законно на своей машине. Но фактически это невозможно. Именно поэтому мы просим отсрочки, или действующей возможности подчиниться действующему закону» - пояснил депутат городской думы, Андрей Голицких.

Автодилер Юлия Одегова добавила, что есть смысл бороться за добровольную установку кнопки экстренного реагировании «Эра-Глонасс». «У человека должно быть право выбора. Я понимаю необходимость нововведения для охотников, рыбаков, дальнобойщиков, в конце концов. Но человеку, не выезжающему за пределы города, который ездит исключительно в направлении работа – дом – зачем она нужна? Помимо того, что установить эту кнопку решительно негде, это и ещё и недешёвое удовольствие.» - добавила Юлия Одегова.

«Возможно, мы хотим слишком многого, но нам есть, на что надеться» - подвёл итог Андрей Голицких.

Согласованный с руководством Приморского края, митинг, посвящённый поиску компромиссов между автолюбителями и правительством, пройдёт на привокзальной площади, 19 февраля, в 13:00.

Напомним, правительство РФ рассмотрит ходатайство Администрации Приморья о временном моратории на установку «ЭРЫ-ГЛОНАСС».

Обязательную установку «ЭРЫ-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили в Приморье могут отложить на полгода. Об этом Губернатор Владимир Миклушевский сообщил в эфире телепередачи «Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Ранее глава региона обратился к Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – заместителю Председателя Правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода федеральную законодательную инициативу по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода», – заявил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья подчеркнул, решение об установке ЭРЫ-ГЛОНАСС было принято для того, чтобы спасти человеческие жизни при тяжелых авариях, но нововведение необходимо доработать.

«Мы ожидаем результаты в ближайшее время. Насколько мне известно, Юрий Петрович уже докладывал Председателю Правительства Дмитрию Медведеву о существующей проблеме», – отметил Владимир Миклушевский.

Глава региона добавил, что разработчикам законопроекта необходимо не только доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу, а также определить порядок дооборудования этих автомобилей. Кроме того, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья, поскольку напрямую связан с развитием малого и среднего бизнеса в сфере грузовых, пассажирских перевозок, торговли, строительства, личного подсобного хозяйства и других отраслях.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь для того, чтобы получить паспорт технического средства, собственнику необходимо преодолеть ряд дополнительных процедур, однако сегодня в Приморье нет компаний, которые по закону могут заниматься этим видом деятельности.

Отметим, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». Завтра, 11 февраля, программа выйдет в эфир в 9.35. В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края.