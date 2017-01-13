В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет

Невозможно получить ПТС без установки отечественной системы вызова оперативных служб при ДТП

В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» с 1 января 2017 года все ввезенные автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров или грузов, должны быть оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб «Эра-ГЛОНАСС». С начала 2016 года это требование распространялось только на транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки людей и грузов.

По информации Дальневосточного таможенного управления, для того, чтобы на ввезенный автомобиль получить паспорт транспортного средства (ПТС), в таможенный орган необходимо представить разрешительные документы, подтверждающие соответствие автомобиля требованиям Техрегламента, в которых должна содержаться отметка о наличии специального устройства вызова экстренных оперативных служб.

К таким документам относятся свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Данные документы выдаются аккредитованными органами по сертификации.

СБКТС выдается в отношении единичных транспортных средств, то есть ввозимых физическими лицами для личного пользования или ранее участвовавших в дорожном движении в государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза, при условии, что с момента изготовления транспортного средства прошло более трех лет. ОТТС, в свою очередь, выдается на серийный выпуск транспортных средств, поэтому получить такое разрешение может только официальный дилер. Сведения об организациях, уполномоченных на выдачу таких документов, размещены на официальных сайтах Евразийской экономической комиссии и Росаккредитации.

Выглядит все это следующим образом: автомобиль ввозится на территорию страны и после уплаты таможенной пошлины и совершения всех необходимых таможенных процедур, подлежит выпуску в свободное обращение – держать на границе его не будут. Но для того, чтобы автомобиль мог перемещаться по дорогам общего пользования, его владельцу необходимо получить ПТС, представив в таможенный орган все необходимые для этого документы, в том числе СБКТС (ОТТС), подтверждающее наличие устройства вызова экстренных оперативных служб.

При отсутствии в СБКТС сведений об установленном в автомобиле устройстве ПТС таможенными органами выдаваться не будет.

ПТС на основании действующего ОТТС, полученного до 1 января 2017 года, будут выдаваться до окончания его срока действия.

«Несмотря на нестабильную ситуацию, сложившуюся в отношении применения такого нововведения, на сегодняшний день таможенные органы работают именно в соответствии с требованиями указанного Технического регламента, изменения в который Евразийской экономической комиссией пока не вводились», - отмечает таможня.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток