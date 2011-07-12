Светофоров не будет

От Углового до «Фабрики «Заря» на пути автомобилистов не будет перекрестков и светофоров. Для этого на реконструируемой трассе М-60 возводят сразу пять эстакад. Одной из основных станет эстакада в районе стелы при въезде в город.

Весь автопоток пойдет по новому мосту, а съезд к станции Весенняя будет под ним. На сегодня здесь построены все опоры, осталось положить сто четыре балки пролетного строения. Реконструируемая трасса будет безопасной и для пешеходов, для этого на ней предусмотрено 15 новых воздушных переходов. До конца этого года все работы по строительству новых эстакад, переходов и укладке асфальта на М-60 будут завершены.