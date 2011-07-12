Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Полиция решила защитить персональные данные
Дилерам, использовавшим серые схемы ввоза подержанных автомобилей для минимизации таможенной стоимости при оформлении их на физических лиц, впору сушить сухари. Речь о тех, кто без ведома граждан, но при помощи их личных данных, растамаживал и продавал автомобили.
Об этой схеме «ЗР» рассказывал. Похоже, терпению правоохранительных органов, тонущих в вале заявлений от граждан, чьи личные и, казалось бы, по закону надежно сохраненные данные, стали достоянием мошенников.
По инициативе Приморского УСБ ГИБДД решительно отменена регистрация пока чуть больше 20 автомобилей по документам граждан, которые впоследствии обратились с исками и заявлениями о том, что машин не ввозили и не продавали. Опер УСБ рассудил здраво: есть заявление, есть автомобиль, есть доследственная проверка, подтверждающая отсутствие признаков владение гражданами транспортными средствами, следовательно, регистрация, проведенная по фактически липовым документам, ничтожна и подлежит аннулированию!
Более того, расследование дела по фактам мошенничества с привлечением личных данных уже грозит стать бомбой, способной взорвать автомобильную общественность не только Владивостока и Приморского края. Общеизвестно, несмотря на драконовские пошлины, автомобили продолжали ввозить. Только, если раньше ввоз на юридических и физических лиц был приблизительно равен: и та и та схема имела при определенных условиях свою выгоду. То с повышением пошлин, оформление ввозимых транспортных средств больше шло на физических лиц.
За неполные три года было ввезено несколько десятков тысяч автомобилей, и, по словам одного полицейского чиновника, каждая пятая машина оформлялась на «подставных» лиц. Только с начала 2011 года в РФ через дальневосточные порты были ввезены более 25 тыс. автомобилей. Из них примерно пятая часть имеет в «продавцах» граждан, которые об этом узнают только в следующий налоговый период.
Проблема с подписями «владельцев» авто была как-то обойдена. Каким именно образом сейчас разбирается следствие, но можно сказать, что образцы подписей могли «утекать» откуда угодно, в том числе из магазинов, кредитных учреждений, государственных и частных компаний и т.д.
Правоохранительные органы в расследование этого дела имеют карт-бланш: их действия санкционированы на самом высоком уровне. Уже установлены лица, продававшие машины по фальшивым документам, а начальнику ГУВД г. Владивостока дано прямое указание провести в отношение некоторых из них следственные действия.
Как обещают в правоохранительных органах, не пройдет и месяца как во всех уголках страны, куда растеклись иномарки, проданные по фальшивым документам, начнется ссаживание автовладельцев, аннулирование регистрационных документов, арест автомобилей и следствие, следствие, следствие… Осень обещает быть жаркой?
Новости тематики
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Автомобили Mazda, собранные во Владивостоке, будут доставлять на запад за счет резервного фонда
- Во Владивостоке начали сборку нового японского кроссовера
- Во Владивостоке может появиться автомобильный IT-кластер
- Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся во Владивостоке
- Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
- ВЭФ: производство двигателей Mazda во Владивостоке может начаться уже в 2017 году
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм