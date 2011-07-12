Полиция решила защитить персональные данные

Дилерам, использовавшим серые схемы ввоза подержанных автомобилей для минимизации таможенной стоимости при оформлении их на физических лиц, впору сушить сухари. Речь о тех, кто без ведома граждан, но при помощи их личных данных, растамаживал и продавал автомобили.

Об этой схеме «ЗР» рассказывал. Похоже, терпению правоохранительных органов, тонущих в вале заявлений от граждан, чьи личные и, казалось бы, по закону надежно сохраненные данные, стали достоянием мошенников.

По инициативе Приморского УСБ ГИБДД решительно отменена регистрация пока чуть больше 20 автомобилей по документам граждан, которые впоследствии обратились с исками и заявлениями о том, что машин не ввозили и не продавали. Опер УСБ рассудил здраво: есть заявление, есть автомобиль, есть доследственная проверка, подтверждающая отсутствие признаков владение гражданами транспортными средствами, следовательно, регистрация, проведенная по фактически липовым документам, ничтожна и подлежит аннулированию!

Более того, расследование дела по фактам мошенничества с привлечением личных данных уже грозит стать бомбой, способной взорвать автомобильную общественность не только Владивостока и Приморского края. Общеизвестно, несмотря на драконовские пошлины, автомобили продолжали ввозить. Только, если раньше ввоз на юридических и физических лиц был приблизительно равен: и та и та схема имела при определенных условиях свою выгоду. То с повышением пошлин, оформление ввозимых транспортных средств больше шло на физических лиц.

За неполные три года было ввезено несколько десятков тысяч автомобилей, и, по словам одного полицейского чиновника, каждая пятая машина оформлялась на «подставных» лиц. Только с начала 2011 года в РФ через дальневосточные порты были ввезены более 25 тыс. автомобилей. Из них примерно пятая часть имеет в «продавцах» граждан, которые об этом узнают только в следующий налоговый период.

Проблема с подписями «владельцев» авто была как-то обойдена. Каким именно образом сейчас разбирается следствие, но можно сказать, что образцы подписей могли «утекать» откуда угодно, в том числе из магазинов, кредитных учреждений, государственных и частных компаний и т.д.

Правоохранительные органы в расследование этого дела имеют карт-бланш: их действия санкционированы на самом высоком уровне. Уже установлены лица, продававшие машины по фальшивым документам, а начальнику ГУВД г. Владивостока дано прямое указание провести в отношение некоторых из них следственные действия.

Как обещают в правоохранительных органах, не пройдет и месяца как во всех уголках страны, куда растеклись иномарки, проданные по фальшивым документам, начнется ссаживание автовладельцев, аннулирование регистрационных документов, арест автомобилей и следствие, следствие, следствие… Осень обещает быть жаркой?