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ГИБДД и автошколы продолжают конфликт
«ЗР» продолжает расследовать основы конфликта между ГИБДД и автошколами. Как выяснилось, проблема не только в коммерческом посреднике, который через ИП собирает по 3000 рублей с выпускника автошколы, желающего сдать водительский экзамен, при каждой новой попытке.
Согласно установленным правилам сегодня автошколы только учат. По окончании курсов кандидату выдается свидетельство - и курсант идет в ИП КОРОБОВА или напрямую в МОГТО и РАС, где ему предоставляются: транспортное средство - изрядно потрепанный «ВАЗ» с механической коробкой передач, место в очереди на сдачу, которая растягивается на недели и месяцы.
Именно такая вот кастрированная альтернатива и стала предметом спора. Автошколы давят на то, что обучают курсантов согласно установленным программам и на технике, которая отвечает всем требованиям безопасности, и требуют своего участия в сдаче на квалификацию, по сути дела - соответственности за сдачу экзамена курсантом. ГИБДД парирует: автошколы пытаются вернуть времена сверхприбылей, когда обучение, сдача и выдача водительских удостоверений происходила чуть ли не в одной семье.
Так, в интервью «ЗР» начальник отделения экзаменационной работы Максим НЕТЯГОВСКИЙ привел в качестве примера тот же г.Артем, где две недели назад состоялась встреча директоров автошкол с сотрудником УСБ УМВД по Приморскому краю. По его словам, здесь «коммерция» была поставлена на поток, не успевали обеспечивать спецпродукцией (удостоверениями) метных автоучителей, при этом, мол, ни обучения как такового, ни приема экзаменов не было. Когда местные автошколы заставили работать по правилам Владивостока, они и взбунтовались.
С начальником экзаменационного отделения можно согласиться: кто-то же торгует удостоверениями на «черном рынке» Приморья. И если два года назад удостоверение стоило 15 тыс.рублей, то сегодня их цена (а точнее, успешная сдача экзамена) вплотную приблизилась к 100 тыс. рублей. И чаще всего на черном рынке всплывают водительские удостоверения районных ГИБДД. Следовательно, доступ к спецпродукции из бурного потока сузился до маленького ручейка.
Обострило конфликт и нежелание вчерашних слушателей, обучающихся на иномарках, сдавать практический экзамен на механической коробке передач, на сленге именуемой «палкой» или «кочергой». На вопрос, почему ГИБДД не разрешает сдавать вождение на транспорте автошкол, что не противоречит правилам сдачи и приема квалификационного экзамена, Максим Анатольевич не ответил. Он заверил, что 21 автомобиля «ВАЗ 2114», поступившего в край по линии федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.», вполне хватает, и надобности в автомобилях школ нет никакой.
Старался он обойти вопрос присутствия частной структуры под крышей государственного учреждения, заметив лишь, что «Ассоциация содействия безопасности дорожного движения», фигурирующая в договоре кандидатов в водители с ИП Коробова, есть не что иное как рекомендация сверху. И вмешиваться, равно как и препятствовать его работе, они не вправе.
Спор частнохозяйствующего субъекта и государственного разрешительного органа вылился в конфронтацию, грозящую обрушить процесс обучения и сдачи экзаменов на водительское удостоверение в Приморском крае. И это происходит в то время, когда автошколам необходимо консолидироваться, а ГИБДД - из противников и оппонентов превратить их в партнера. Ведь ни во Владивостоке, ни в Артеме и нигде в Приморье нет автодрома, отвечающего всем требованиям и нормативам. Материально-техническая база автошкол пребывает в упадке и требует колоссальных вложений. Эти проблемы надо решать в первую очередь. С их решением всякие коммерческие прослойки отомрут. Паразиты ведь появляются при грязи и во время войн.
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