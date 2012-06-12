Завершился ремонт аварийного участка на Рудневском мосту

Строители завершили ремонт аварийного шва между 15 и 16 опорой на Рудневском мосту. О проведённых работах доложили специалисты "Тихоокеанской мостостроительной компании" в ходе выездного совещания, в котором приняли участие специалисты управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, ЗАО "ТМК", бюро комплексного проектирования "Перспектива", которые проводили обследование аварийного сооружения и давали рекомендации по его ремонту, а также МУПВ "Дороги Владивостока".

Напомним, что ремонтировать аварийный Рудневский мост власти города привлекли "Тихоокеанскую мостостроительную компанию" - организацию с большим опытом, которая возвела во Владивостоке грандиозный мост на Чуркин.

В ходе ремонта мостовики восстановили опорные части сооружения и деформационные швы, а именно, подняли пролёт, заменили металлические элементы на более долговечные резиново-опорные части.

Как сообщил заместитель начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Леонид Вильчинский, поставленные главой города Игорем Пушкарёвым задачи выполнены - аварийный участок отремонтирован, леерные ограждения вдоль моста частично заменены и укреплены.

В ближайшее время по распоряжению мэра Владивостока Игоря Пушкарёва на мосту будет уложено новое, более прочное щебёночно-мастичное асфальтовое покрытие. Предварительно дорожным службам предстоит снять всё старое полотно, чтобы уменьшить нагрузку на мостовое сооружение.

По Рудневскому мосту смогут проезжать только легковые автомобили, джипы и кареты скорой помощи, для этого будут установлены рамки-ограничители. Большегрузный и пассажирский транспорт по-прежнему будет двигаться по улице Снеговой.

"После укладки нового дорожного покрытия мост будет открыт для движения, но работы на нем не закончатся. По рекомендации бюро комплексного проектирования ремонт будет продолжен, но эти работы уже можно будет проводить в условиях движения по мосту автомобилей, - отметил заместитель начальника управления жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Леонид Вильчинский. - Но Владивостоку нужен новый, четырехполосный мост. Соответствующие предложения направлены в администрацию Приморского края. В случае утверждения и выделения денежных средств, будет запроектирован и построен новый Рудневский мост", сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».