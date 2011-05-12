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ГИБДД Владивосток запретила движение транспорта по ул. Енисейской
C 11 мая закрыта для движения общественного транспорта улица Енисейская. Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, такие меры приняты в связи с несоответствием данного участка дороги требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и с существующей угрозой возникновения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями на пассажирском транспорте.
Движение общественного транспорта по улице Енисейской возобновится после восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части краевым предприятием "Приморский водоканал", проводившем на данном участке работы по перекладке канализационного коллектора к очистным сооружениям.
До выполнения данного требования движение автобусов по маршрутам №4д "Окатовая - Автовокзал", №23 "Семеновская - Автовокзал", №23л "Луговая - Автовокзал", №43 "ДВНЦ - Вторая речка", №81 "Маяк - Автовокзал" к остановке общественного транспорта "Автовокзал" будет осуществляться по улице Кирова, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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