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Во Владивостоке автозавод "Мазда Соллерс" начал серийное производство Mazda 6
Автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс") во Владивостоке 12 апреля начал серийное производство седана Mazda 6.
Это уже вторая модель Mazda, сборка которой организована на совместном предприятии "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке, где с октября 2012 года выпускается кроссовер Mazda CX-5.
Новая Mazda 6 - это флагманская модель Mazda. Впервые Mazda 6 была представлена в 2012 году на Московском международном автосалоне.
На автозаводе во Владивостоке будут производить Mazda 6 трех комплектаций в восьми различных цветах.
Первым автомобилем, сошедшим с линии, стал седан Mazda 6 в комплектации Active. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 л и мощностью 192 л.с., передним приводом и автоматической коробкой передач.
"MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus" - совместное предприятие Mazda Motor Corporation и ОАО "Соллерс", доли сторон в котором распределены на паритетной основе.
На первом этапе производства мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей. В октябре 2012 года на производственной площадке во Владивостоке стартовало серийное производство кроссоверов Mazda CX-5.
В группу Sollers входит ОАО "Ульяновский автомобильный завод", ОАО "Заволжский моторный завод", ОАО "Соллерс - Набережные Челны", ООО "Соллерс-Елабуга", ООО "Соллерс - Дальний Восток".
Предприятия Sollers в РФ производят автомобили "УАЗ", Isuzu и SsangYong. Также в составе группы три совместных предприятия по выпуску автомобилей Ford, Toyota и Mazda соответственно.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".
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Самое здесь замечательное слово- "производство". . . . )))))