Светлое будущее из окна автомобиля

Говорят, что чистота – залог здоровья. Если это действительно так, то назвать здоровым процессом передвижение по Владивостоку язык не повернется. Вездесущая пыль проникает внутрь автомобиля даже через мощную систему салонных фильтров. Для того чтобы любой цвет кузова изменить на одинаково серый, достаточно оставить машину на пару часов у обочины Тополиной аллеи, улицы Енисейской, Маковского или любой другой, оказавшейся в зоне широкомасштабного ремонта к предстоящему саммиту АТЭС.

Радуют только штендеры с извинениями за причиненные неудобства. Там, где есть желтые щиты, есть ассоциации с Японией, где при проведении дорожных работ строители приносят публичные извинения и просят о понимании.

Понятно, что дорожные неудобства надо просто пережить. Когда закончатся сегодняшние стройки, во Владивостоке наверняка станет легче дышать, а кроме того, все-таки теплится надежда, что новые дороги будут ровными и долговечными, мосты – надежными, а виадуки – удобными для пешеходов. По такому случаю можно и потерпеть.

К тому же приморская пыль, говорят, не радиоактивная. Неясно, правда, кто и когда ее проверял. Вот с японской пылью проще – ту ловят еще на границе. История с ввозом «радиактивной» Toyota Vitz облетела страницы всех новостных изданий. Имей авторынок «Зеленый угол» акции, можно было бы сказать, что их котировки резко пошли вниз.

Покупатели подержанных праворульных иномарок испугались и поспешили обратить взор на другие возможные варианты обновления собственного автопарка. Конкуренты «Зеленки», торгующие европейскими, американскими или корейскими автомобилями, радостно потирают руки. Впрочем, уровень радиации упомянутого «Витца», как выяснилось, находился в пределах допустимого и был безопасен для здоровья, но от распространения панических слухов это, увы, не спасло.

Другие слухи возникли по поводу новых правил регистрации автотранспорта, в которых теперь отсутствует процедура сверки номера двигателя. Латентные «шумахеры» тут же принялись рассуждать о том, каким мотором лучше «зарядить» «овощевозку». Благо, широта модельных рядов японских двигателей действительно позволяет серьезно апгрейдить любой автомобиль.

Помимо развлечения для автомехаников, которые знают стоимость работ по перестановке двигателя, вопросы повышения/понижения мощности должны, по идее, развеселить и налоговую инспекцию, для которой эта самая мощность служит основой начисления транспортного налога. Здесь и без нововведений все изрядно запущено. В той же Японии налог взимается не с мощности, а с рабочего объема, поэтому рассчитать его намного проще, чем у нас. Налоговикам, а точнее гаишникам, оформляющим ПТС, а еще точнее, самим автомобилистам, по каким-либо причинам не согласным с данными в ПТС, придется теперь досконально изучать матчасть японского автопрома, чтобы не оказаться в роли дойной коровы для родимого государства.

Как известно, еще в прошлом году разрешено изменять ставки транспортного налога в широких пределах, однако наши законодатели пока не воспользовались этим правом. То есть все самые радостные известия для дальневосточных автомобилистов еще впереди.

Те самые «шумахеры», которые имеют в своем распоряжении автомобили с турбовыми и твинтурбовыми движками, с наступлением тепла резко стали пополнять статистику ДТП. Недавний случай на Покровском парке, где ушедшая в неуправляемый занос Toyota Supra столкнулась с пассажирским автобусом, показал, что навыками безопасного вождения обладают далеко не все пилоты мощных авто. Возможно, в будущем ситуацию удастся исправить с помощью «Приморского кольца» - проект большого дальневосточного автодрома мирового уровня вступил в первый этап реализации: под Артемом началась подготовка строительной площадки.

Депутаты продвигают проект реконструкции автодрома на Змеинке, который, как они надеются, поможет снизить остроту проблемы ночных гонщиков, которые своими шумными тусовками уже довели некоторых народных избранников буквально до белого каления.

Судя по общему тренду, жизнь автомобильного Приморья к саммиту должна стать если не райской, то, во всяком случае, более цивильной. Мосты, автострады, левый руль и водители маршруток в белых перчатках – примерно так выглядит картинка «светлого будущего». Вот только туалетов на этих автострадах, к сожалению, так и не появится, потому как нет их в проектах, и придорожные кусты по-прежнему останутся актуальными.