Владивостокские Mazda собираются под суровым японским приглядом

Вот уже почти пол года на территории Владивостока успешно функционирует совместное предприятие корпорации Mazda и ООО "Соллерс - Дальний Восток" по сборке автомобилей Mazda CX-5. Вскоре на конвейере появится еще одно авто известного японского бренда - Mazda 6. О том, как развиваются события вокруг нового производства и как организована система контроля качества новых авто, сайту Zrpress рассказал директор по качеству «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Мотохико ШИЗУМА.

- Господин Шизума, расскажите, пожалуйста, о старте производства, сложно ли было наладить здесь систему качества?

- Когда мы впервые приехали на завод, тут уже была своя система качества, которую мы тестировали некоторое время и, конечно, добавили в нее стандарты MAZDA. Специалисты из компаний MAZDA и СОЛЛЕРС работали сообща длительное время, и это началось задолго до старта производства.

Сначала были отлажены и подтверждены все технологические процессы, закуплено необходимое оборудование, инструменты для сборки и контроля качества. После этого, инженеры из компании MAZDA проводили обучение для сотрудников на заводе во Владивостоке: сначала в учебном центре, а затем на производственной линии. Во время подготовки к запуску тестовые и пилотные модели Mazda CX-5 производились под строгим контролем специалистов Mazda. Ежедневно проводились совещания по качеству, для того, чтобы совершенствовать процессы и убрать все возникающие вопросы.

Получение одобрения на старт производства – это многоступенчатый процесс, и каждую стадию вы должны пройти на «отлично», начиная с обучения, выполнения процессов операторами и до функционирования оборудования.

После старта серийного производства первое время все технологические процессы также находились под строгим наблюдением сотрудников завода Mazda. Через некоторое время осталось только несколько человек, которые осуществляют общий менеджмент качества, хотя это тоже означает их ежедневное присутствие на линии. Но все аудиторы сейчас – это местные сотрудники, прошедшие специальную подготовку.

- А каким образом осуществляется контроль качества на линии?

- На заводе внедрена очень серьезная система качества. Каждый оператор получает базовые теоретические и практические знания в учебном центре. Далее, после сдачи экзаменов и выхода на линию он первое время работает под контролем наставника, пока тот не даст свое одобрение на самостоятельную работу.

На всех постах используются стандартизированные инструкции, такие как QPS, WES, TPM, листы 5S. QPS (инструкция по выполнению процесса) содержит стандартную последовательность операций с их описанием для одного оператора на каждый автомобиль. WES (пошаговая инструкция оператора при выполнении одного процесса) - это дополнение к QPS, которое содержит подробное детализированное описание для критичных или сложных операций. Все они расположены в шаговой доступности на специальных досках и сопровождены пошаговыми фото операций.

Производство несет ответственность за качество произведенных автомобилей. Например, после произведения затяжки оператор маркирует соединение и ставит отметку в контрольную карту сборки, чтобы подтвердить качественное выполнение операции. Второй оператор перепроверяет это же соединение и тоже маркирует, но уже другим цветом. Такие операции проверки и перепроверки есть на всех постах.

В конце каждой зоны расположены посты проверки качества. Финальная инспекция всех без исключения автомобилей проходит на специальных постах в конце линии сборки и линии тестов.

Также существует расписание проверки всего существующего на заводе оборудования. Все инструменты проверяются и настраиваются ежесменно, чтобы исключить технические ошибки. Отдельно снимаются показания с узлов по остаточному моменту затяжки с помощью оборудования Data Myte. А также проводится выборочный аудит готовой продукции.

- Проходят ли автомобили какие-нибудь испытания на заводе?

- У нас есть отдельная линия тестов, на которой представлены стенд X-wheel и X-road. На этих стендах проходит проверка развала-схождения, света фар, а также всех динамических характеристик автомобиля: разгон, торможение, переключение передач и т.п. Также есть отдельный стенд для проверки систем «Активной безопасности» и тестовый трек со специальным внедорожным покрытием.

- Господин Шизума, есть ли какие-то отличия в системе качества в Японии и во Владивостоке?

- Мы внедрили все стандарты Mazda на этом заводе. Каждый день представители Mazda проводят аудит на линии производства. Мы собираем данные со всех инспекторов и готовим отчеты. Каждый день этот отчет презентуется на утреннем собрании топ-менеджмента. Два раза в неделю происходят отдельные совещания по качеству и один раз в неделю – аудио конференция с поставщиком. Мы делаем все для того, чтобы поддерживать стандарты бренда Mazda на высоком уровне и чтобы наши клиенты могли гордиться этими машинами.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.