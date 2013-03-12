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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке снова изменят схему движения автотранспорта

12 Марта 2013, 18:19 | Владивосток

Как сообщалось ранее, прокуратурой города Владивостока проведена проверка законности изменения в 2012 году схемы дорожного движения на территории городского округа, сообщила «ЗР» Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

В ходе проверки установлено, что на отдельных участках автомобильных дорог городского округа схема организации дорожного движения не соответствует законодательству о дорожном движении. Так, согласно Венской конвенции о дорожном движении термины «направление движения» и «соответствующий направлению движения» означают правую сторону, если в соответствии с национальным законодательством водитель транспортного средства должен при встрече с другим транспортным средством пропустить его слева. В противном случае эти термины означают левую сторону. Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», в свою очередь, определено, что на дорогах Российской Федерации устанавливается правостороннее движение транспортных средств. 

Вместе с тем на участке автомобильной дороги по ул. Мордовцева (от ул. Алеутской до Океанского пр-та) в г. Владивостоке с августа 2012 года изменена схема организации дорожного движения: водителям транспортных средств, движущимся по ул. Мордовцева в сторону Океанского пр-та предписывается двигаться по левой стороне проезжей части.

Учитывая, что отступление от единообразных правил организации дорожного движения нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения прокурором города направлено соответствующее исковое заявление к администрации города Владивостока.

Суд согласился с позицией прокуратуры, удовлетворив в полном объеме заявленные исковые требования. По решению Ленинского районного суда на администрацию города возложена обязанность организовать дорожное движение на участке автомобильной дороги по ул. Мордовцева (от ул. Алеутской до Океанского пр-та) в г. Владивостоке таким образом, который бы исключал движение транспортных средств на стороне проезжей части, не соответствующей установленному законом направлению движения.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: дороги  транспорт  законодательство 



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Комментарии

  • Замполит10:11, 13.03.2013#

    Интересно, а как прокуратура хочет решить транспортную проблему во Владивостоке? То нельзя, это незаконно. . . В городе со старой планировкой и зажатом со всех сторон сопками чего только не придумаешь по части транспорта.

  • Псевдоним10:28, 15.03.2013#

    Решить элементарно просто на самом деле. Пробки выросли с того самого момента, когда снесли две большие недорогие хоть и платные парковки и стали строить церковь возле площади. Сотни машин переместились на океанский проспект и прилегающие улочки. фрешплаза надо переделать в парковку многоуровневую, как это и обещали снося парковку напротив мерии. Кроме того, надо закрыть торговые и бизнесцентры без собственных парковок. Вот и все, во всем мире так делается. У нас машин в разы меньше, чем в цивилизованных странах а пробки больше. не бывает торговых центров без парковок и церкви не строят в центре города взамен парковок. . .

  • Псевдоним10:02, 14.03.2013#

    Ну и глупо. Сейчас не найдут ничего лучшего, чтобы вообще закрыть там проезд вверх. Надо было позиционировать зтот участок как две проезжие части с одностороннем движением.

  • Казлевич13:10, 14.03.2013#

    буря в стакане которую то как раз наши журналисты и организовали броскими заголовками типа "Во Владивостоке левосторонее движение как в Японии" и т. п. Я б прокуратуре посоветовал вначале устранить свои незаконные стоянки под запретительными знаками.

  • Просто гость10:11, 18.03.2013#

    В нашем городе, с его откосами, сопками и прочими неровностями, можно построить очень много двухярусных парковок. Надо только захотеть. Все места видны, даже невооуруженным глазом.

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