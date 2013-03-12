Во Владивостоке снова изменят схему движения автотранспорта

Как сообщалось ранее, прокуратурой города Владивостока проведена проверка законности изменения в 2012 году схемы дорожного движения на территории городского округа, сообщила «ЗР» Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

В ходе проверки установлено, что на отдельных участках автомобильных дорог городского округа схема организации дорожного движения не соответствует законодательству о дорожном движении. Так, согласно Венской конвенции о дорожном движении термины «направление движения» и «соответствующий направлению движения» означают правую сторону, если в соответствии с национальным законодательством водитель транспортного средства должен при встрече с другим транспортным средством пропустить его слева. В противном случае эти термины означают левую сторону. Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», в свою очередь, определено, что на дорогах Российской Федерации устанавливается правостороннее движение транспортных средств.

Вместе с тем на участке автомобильной дороги по ул. Мордовцева (от ул. Алеутской до Океанского пр-та) в г. Владивостоке с августа 2012 года изменена схема организации дорожного движения: водителям транспортных средств, движущимся по ул. Мордовцева в сторону Океанского пр-та предписывается двигаться по левой стороне проезжей части.

Учитывая, что отступление от единообразных правил организации дорожного движения нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения прокурором города направлено соответствующее исковое заявление к администрации города Владивостока.

Суд согласился с позицией прокуратуры, удовлетворив в полном объеме заявленные исковые требования. По решению Ленинского районного суда на администрацию города возложена обязанность организовать дорожное движение на участке автомобильной дороги по ул. Мордовцева (от ул. Алеутской до Океанского пр-та) в г. Владивостоке таким образом, который бы исключал движение транспортных средств на стороне проезжей части, не соответствующей установленному законом направлению движения.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.