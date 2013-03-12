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"Экспедиция-Трофи 2013" завершила свой путь во Владивостоке

12 Марта 2013, 13:37 | Владивосток

Последний рывок к финишу совершили на прошедшей неделе команды самого масштабного внедорожного мероприятия в мире - «Экспедиция-Трофи 2013». Она стартовала 23 февраля в Мурманске, а завершила свой путь во Владивостоке.

За спиной участников заснеженные трассы России и Казахстана (в этом году был этап на космодроме Байконур), лед Байкала и преодоление БАМа. Каждый этап – Мурманск – Великий Новгород – Екатеринбург – Байконур – Руян-город – Байкал – Хабаровск/БАМ – Владивосток – командам выдавались задания, для выполнения которых потребовались не только водительские и штурманские умения, но также креативность и смекалка. Во Владивостоке «Экспедиция-Трофи 2013» 9 марта прошла финальный спецучасток на сопке Муравьева-Амурского, в народе называемой «Холодильник», где и был выявлен победитель. Главный приз в гонке - $100 тыс.- взяла команда «Космос» из Московской области.

Досье: «Экспедиция» - российская компания/зонтичный бренд. Создатель - ООО «Руян». Основная идея - построение бренда образа жизни посредством эмоционального вовлечения потребителей. Все продукты и услуги «Экспедиции» разрабатываются с учетом ноу-хау основателей «Руяна» - «на стыке» рыночных ниш и технологий. Международная трансконтинентальная гонка «Экспедиция-Трофи» - это основанное в 2005 году самое масштабное внедорожное мероприятие в мире, проходящее на территории России от Мурманска до Владивостока. Отличий от других гонок очень много, к примеру, одним из них является обязательное наличие в команде хотя бы одной женщины.

Впервые в этом году участие в гонке приняли священники православной церкви. Команда «Маяк» везла с собой по России частичку креста с Голгофы и мощи Николая Чудотворца. Интересно, что во время гонки состоялось пять венчаний, и некоторые участники экспедиции специально покрестились, для того чтобы венчаться на Байкале.

В рамках гонки в этом году создан и готовится к запуску новый проект под названием «Наша Аляска». Как объяснил Василь ГАЗИЗУЛИН, главный идеолог гонки, проект «Наша Аляска» - это целая история. «Она будет начинаться в Иркутске и закончится в Сан-Франциско. Это новая экспедиция, а также новый проект, в основе которого лежит принцип коллективных инвестиций и который будет тесно связан с реализацией масштабных дел, в которые будут вкладываться предприниматели. Само путешествие начнется этим летом».

Организаторы предполагают, что предприниматели, как люди, стремящиеся изменить мир вокруг себя, подключатся к проекту. «В этих проектах мы стараемся создать образы героизма с тем, чтобы сегодняшним школьникам было о чем мечтать, как мечтали об этом те, кому сейчас 35, 55, кто читал «Два капитана», или «Чук и Гек», или «Тома Сойера», - объяснил цель проекта Василь Газизулин.

Надежда САВИНЫХ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Надежда Савиных
Теги: Экспедиция-Трофи 2013 






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