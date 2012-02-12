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На заводе MAN гордятся, что их автобусы ездят во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля, ZRPRESS. Любопытная информация появилась на официальном сайте немецкого автопроизводителя MAN. Под заголовком "Пассажирские автобусы MAN для эффективных перевозок Владивостока" здесь сообщается:
"50 автобусов MAN марки Lion's City приходят в русский портовый город. Их первая партия прошла одночасовой тест-драйв по улицам Владивостока с участием первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, губернатора Приморского края Сергея Дарькина и мэра Владивостока Игоря Пушкарёва".
Далее в информации даются технические параметры этих машин и подчеркивается, что администрация Владивостока организовала для новых муниципальных автобусов специализированный центр сервиса, установила в салонах бесплатный Интернет, а водители перед тем как сесть за руль, прошли отбор и тренинги.
"Россия, - подчеркивается в сообщении, - является для MAN важным партнером, и появление новых автобусов Lion's City во Владивостоке говорит о значительном шаге в развитии взаимовыгодных отношений".
Пресс-служба MAN также разослала эту информацию в целый ряд международных авторитетных специализированных автомобильных СМИ. Так что о работе MANов во Владивостоке теперь узнает весь мир, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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