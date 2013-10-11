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Дороги Владивостока
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Дорожные пробки на месяц скуют одну из крупных артерий Владивостока

11 Октября 2013, 16:02 | Владивосток

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по прокладке ливневой и бытовой канализации к многоквартирному дому по проспекту 100-летия Владивостока, 84 с 14 октября 2013 года будет ограничена парковка и движение транспортных средств по дороге, походящей по улице Бородинской от дома № 78 по проспекту 100-летия Владивостока до дома № 7 по улице Бородинской.

Объезд будет осуществляться по ул. Русской, Бородинской, Кутузова, Багратиона, проспекту 100-летия Владивостока.

Завершить работы планируется к 15 ноября 2013 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: парковки  дороги владивостока  канализация  авто  ремонт  жкх 



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Комментарии

  • Настя17:36, 11.10.2013#

    Ну, вы уж совсем - того (кручу пальцем у виска). Какая крупная артерия?

  • киборг22:46, 14.10.2013#

    борода снимает большую часть трафика с русской

  • Псевдоним10:06, 20.10.2013#

    Третий месяц скована замляными работами ул. Ильичева-Вострецова. Горы грунта свезены с одной стороны улицы на аллею по ул. Вострецова. Высота вала до 3-х метров. Предупреждений об опасности и запрете пешего хода нет. А там куски асфальта, крупный скальник. Детвора в войну играет и бегает по пути домой после школы, рискуя получить травму. Заасфальтированный к учебному году участок для подхода к школе уже засыпан фракциями грунта вперемежку с камнем. Травмоопасен, особенно сейчас, при темноте утром. Благоустройство, после обратной засыпки грунта в траншеи , не предполагается, в нарушение существующих положений. Уже видно, что весь объем вынутого грунта в траншею не поместится. Останется в виде забора, пока не смоет тайфун в ливневку напротив стадиона "Строитель" и прочно закупорит водосток?А ведь сметой наверняка все предусмотрено. Где административная комиссия?А рядом с местом иногда проводимых работ.

  • Псевдоним13:33, 20.10.2013#

    Местные жители говорят, что разрыто еще с лета. . . . . . . . Имела неосторожность поехать в гости, так указателей, что объезжать надо - нет. Пришлось возвращаться и заезжать со стороны Строителя.

  • Псевдоним13:34, 20.10.2013#

    Кстати, ни одной работающей души там не наблюдала!!!!!!

  • Псевдоним15:27, 20.10.2013#

    Заодно и задом ездить поучилась.

  • Паха10:54, 20.10.2013#

    Мало "вторяк" в пробках стоит. . . еще подбавят. . . .

  • Креведко11:04, 20.10.2013#

    Если наладить круглосуточные работы без простоев и перекуров, то там дел то на 3-4 дня.

  • Псевдоним11:22, 20.10.2013#

    В россии не существует технологии "без простоев и перекуров"

  • ПсевдоХЕР11:56, 20.10.2013#

    И без ОТКАТОВ

  • Ипать16:00, 20.10.2013#

    "по дороге, походящей по улице" - новое слово?Про "одну из крупных артерий Владивостока" вообще молчу.

  • Псевдоним18:42, 20.10.2013#

    это статью узбеки писали

  • Псевдоним20:50, 20.10.2013#

    "с 84 с 14 октября 2013 года"Страшно стало. . . . .

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