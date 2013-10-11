Дорожные пробки на месяц скуют одну из крупных артерий Владивостока

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по прокладке ливневой и бытовой канализации к многоквартирному дому по проспекту 100-летия Владивостока, 84 с 14 октября 2013 года будет ограничена парковка и движение транспортных средств по дороге, походящей по улице Бородинской от дома № 78 по проспекту 100-летия Владивостока до дома № 7 по улице Бородинской.

Объезд будет осуществляться по ул. Русской, Бородинской, Кутузова, Багратиона, проспекту 100-летия Владивостока.

Завершить работы планируется к 15 ноября 2013 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.