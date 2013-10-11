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Дорожные пробки на месяц скуют одну из крупных артерий Владивостока
С целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по прокладке ливневой и бытовой канализации к многоквартирному дому по проспекту 100-летия Владивостока, 84 с 14 октября 2013 года будет ограничена парковка и движение транспортных средств по дороге, походящей по улице Бородинской от дома № 78 по проспекту 100-летия Владивостока до дома № 7 по улице Бородинской.
Объезд будет осуществляться по ул. Русской, Бородинской, Кутузова, Багратиона, проспекту 100-летия Владивостока.
Завершить работы планируется к 15 ноября 2013 года.
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Комментарии
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Псевдоним10:06, 20.10.2013#
Третий месяц скована замляными работами ул. Ильичева-Вострецова. Горы грунта свезены с одной стороны улицы на аллею по ул. Вострецова. Высота вала до 3-х метров. Предупреждений об опасности и запрете пешего хода нет. А там куски асфальта, крупный скальник. Детвора в войну играет и бегает по пути домой после школы, рискуя получить травму. Заасфальтированный к учебному году участок для подхода к школе уже засыпан фракциями грунта вперемежку с камнем. Травмоопасен, особенно сейчас, при темноте утром. Благоустройство, после обратной засыпки грунта в траншеи , не предполагается, в нарушение существующих положений. Уже видно, что весь объем вынутого грунта в траншею не поместится. Останется в виде забора, пока не смоет тайфун в ливневку напротив стадиона "Строитель" и прочно закупорит водосток?А ведь сметой наверняка все предусмотрено. Где административная комиссия?А рядом с местом иногда проводимых работ.
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Ну, вы уж совсем - того (кручу пальцем у виска). Какая крупная артерия?