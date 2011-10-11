MANы в пути к Владивостоку

На днях из командировки с завода по сборке пассажирских автобусов возвратился директор Владивостокского муниципального автотранспортного предприятия ВПОПАТ-1 Артемий КРАВЦОВ. Он принимал первую большую партию из 32 автобусов известного в мире немецкого бренда MAN, произведенных для Владивостока.

Всего заводу заказано 50 автобусов. Для всей партии выбран единый желтый цвет, который отвечает концепции безопасности. Эти автобусы станут визитной карточкой Владивостока и наглядно покажут, в каком направлении должен развиваться пассажирский автотранспорт города.

Паром с автобусами на борту из порта Стамбула уже вышел в рейс. Жители и гости столицы Приморья смогут по достоинству оценить ходовые и внешние качества новейших MANов ориентировочно в первых числах декабря. Однако горожане уже сказали свое слово, ведь первые два пробных MANа вышли на маршруты Владивостока в конце февраля 2011 года.Кстати, вскоре завод по сборке MANов начнет работу на территории России, что значительно удешевит и ускорит их ремонт и профилактику. Вдобавок MAN уже имеет сервис во Владивостоке.